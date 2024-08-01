https://crimea.ria.ru/20240801/nashi-gosti-dolzhny-nas-uvazhat-ekspert-o-probleme-migrantov-v-rossii-1139292339.html
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:30
2024-08-01T21:30
2024-08-01T21:30
радио "спутник в крыму"
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
миграционная политика
мигранты
россия
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Он отметил, что существующие нормы и правила в этой сфере зачастую не соблюдаются: "Это как раз то, что мы называем нелегальной миграцией".По мнению Шатрова, никакой контроль не может устоять перед таким потоком мигрантов, с каким столкнулась Россия. От этого страдают коренные граждане, "которые свои долги перед государством отдают сполна", добавил эксперт. И это приводит к тому, что проблема миграции начинает становиться политической, сказал Шатров."Возникают общественные организации и движения, которые выступают за полный запрет миграции из стран Центральной Азии, введение визового режима с этими регионами и серьезные ограничительные меры в сфере трудовой миграции", – отметил он."Там, где федеральное законодательство не успевает, регионы, испытывающие наплыв нелегальных мигрантов, вводят собственные меры – и мы наблюдаем законодательную чехарду. Такие противоречия тоже вносят напряжение в общество", – говорит эксперт.Время закручивать гайкиПо словам Шатрова, сейчас Госдума РФ занимается тем, "что налаживает механизм, подтягивая винтики и гаечки, чтобы система работала"."Трудовые мигранты не должны создавать дополнительную нагрузку на государство, а они часто едут семьями, с детьми, этого не должно быть", – сказал Шатров.Он также полностью поддерживает предложение главы СК России Александра Бастрыкина относительно обязанности мигрантов становиться на воинский учет и служить в армии, что нашло отражение в новых законодательных инициативах."Самая большая несправедливость заключается вот в чем: страна ведет СВО, наши граждане кладут свои жизни за Родину. А многие нелегальные мигранты, коррупционным образом или используя щели в российском законодательстве, умудряются получить российское гражданство, при этом не собираются нести на себе такую нагрузку, как исполнение священного долга гражданина России – службу в армии. И очень правильно, что внесены соответствующие изменения в законодательство", – сказал эксперт.Решать проблему миграции предстоит комплексно, говорит Шатров. Для этого параллельно заботиться о повышении рождаемости в России и увеличивать производительность труда за счет внедрения в экономику более интенсивных инструментов, роботизации, автоматизации. "Все это процессы не одного года и даже не одного десятилетия", – отметил он.Но главное, "не нужно повторять европейские ошибки", считает эксперт.Накануне Госдума единогласно поддержала обращение в Кабмин, где правительству предложено разработать дополнительные решения, обеспечивающие неукоснительное исполнение вопросов выдворения нелегальных мигрантов.В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка. Читайте также на РИА Новости Крым:Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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трудовые мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, мнения, игорь шатров
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
Проблема мигрантов в РФ превратилась из экономической в социальную – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым.
Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Вопрос сейчас стоит в плоскости общественного порядка из-за некоего беспокойства, общественных волнений. Потому что миграция, которая осуществляется часто неконтролируемым образом, превратилась в социальное явление", – указал Шатров.
Он отметил, что существующие нормы и правила в этой сфере зачастую не соблюдаются: "Это как раз то, что мы называем нелегальной миграцией".
По мнению Шатрова, никакой контроль не может устоять перед таким потоком мигрантов, с каким столкнулась Россия. От этого страдают коренные граждане, "которые свои долги перед государством отдают сполна", добавил эксперт. И это приводит к тому, что проблема миграции начинает становиться политической, сказал Шатров.
"Возникают общественные организации и движения, которые выступают за полный запрет миграции из стран Центральной Азии, введение визового режима с этими регионами и серьезные ограничительные меры в сфере трудовой миграции", – отметил он.
"Там, где федеральное законодательство не успевает, регионы, испытывающие наплыв нелегальных мигрантов, вводят собственные меры – и мы наблюдаем законодательную чехарду. Такие противоречия тоже вносят напряжение в общество", – говорит эксперт.
Время закручивать гайки
По словам Шатрова, сейчас Госдума РФ занимается тем, "что налаживает механизм, подтягивая винтики и гаечки, чтобы система работала".
"Трудовые мигранты не должны создавать дополнительную нагрузку на государство, а они часто едут семьями, с детьми, этого не должно быть", – сказал Шатров.
Он также полностью поддерживает предложение главы СК России Александра Бастрыкина относительно обязанности мигрантов становиться на воинский учет и служить в армии, что нашло отражение в новых законодательных инициативах.
"Самая большая несправедливость заключается вот в чем: страна ведет СВО, наши граждане кладут свои жизни за Родину. А многие нелегальные мигранты, коррупционным образом или используя щели в российском законодательстве, умудряются получить российское гражданство, при этом не собираются нести на себе такую нагрузку, как исполнение священного долга гражданина России – службу в армии. И очень правильно, что внесены соответствующие изменения в законодательство", – сказал эксперт.
Решать проблему миграции предстоит комплексно, говорит Шатров. Для этого параллельно заботиться о повышении рождаемости в России и увеличивать производительность труда за счет внедрения в экономику более интенсивных инструментов, роботизации, автоматизации. "Все это процессы не одного года и даже не одного десятилетия", – отметил он.
Но главное, "не нужно повторять европейские ошибки", считает эксперт.
"Мы должны остаться доброжелательными, но наши гости должны нас уважать. И первоочередная задача государства отделить трудовых мигрантов от желающих переехать и не раздавать паспорта направо и налево", – заключил политолог.
Накануне Госдума единогласно поддержала обращение в Кабмин, где правительству предложено разработать дополнительные решения, обеспечивающие неукоснительное исполнение вопросов выдворения нелегальных мигрантов.
В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России
. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка.
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