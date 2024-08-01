Рейтинг@Mail.ru
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240801/nashi-gosti-dolzhny-nas-uvazhat-ekspert-o-probleme-migrantov-v-rossii-1139292339.html
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:30
2024-08-01T21:30
радио "спутник в крыму"
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
миграционная политика
мигранты
россия
мнения
игорь шатров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139294944_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_ea7dfdbfa7b52194e1aa0a4fd5690452.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Он отметил, что существующие нормы и правила в этой сфере зачастую не соблюдаются: "Это как раз то, что мы называем нелегальной миграцией".По мнению Шатрова, никакой контроль не может устоять перед таким потоком мигрантов, с каким столкнулась Россия. От этого страдают коренные граждане, "которые свои долги перед государством отдают сполна", добавил эксперт. И это приводит к тому, что проблема миграции начинает становиться политической, сказал Шатров."Возникают общественные организации и движения, которые выступают за полный запрет миграции из стран Центральной Азии, введение визового режима с этими регионами и серьезные ограничительные меры в сфере трудовой миграции", – отметил он."Там, где федеральное законодательство не успевает, регионы, испытывающие наплыв нелегальных мигрантов, вводят собственные меры – и мы наблюдаем законодательную чехарду. Такие противоречия тоже вносят напряжение в общество", – говорит эксперт.Время закручивать гайкиПо словам Шатрова, сейчас Госдума РФ занимается тем, "что налаживает механизм, подтягивая винтики и гаечки, чтобы система работала"."Трудовые мигранты не должны создавать дополнительную нагрузку на государство, а они часто едут семьями, с детьми, этого не должно быть", – сказал Шатров.Он также полностью поддерживает предложение главы СК России Александра Бастрыкина относительно обязанности мигрантов становиться на воинский учет и служить в армии, что нашло отражение в новых законодательных инициативах."Самая большая несправедливость заключается вот в чем: страна ведет СВО, наши граждане кладут свои жизни за Родину. А многие нелегальные мигранты, коррупционным образом или используя щели в российском законодательстве, умудряются получить российское гражданство, при этом не собираются нести на себе такую нагрузку, как исполнение священного долга гражданина России – службу в армии. И очень правильно, что внесены соответствующие изменения в законодательство", – сказал эксперт.Решать проблему миграции предстоит комплексно, говорит Шатров. Для этого параллельно заботиться о повышении рождаемости в России и увеличивать производительность труда за счет внедрения в экономику более интенсивных инструментов, роботизации, автоматизации. "Все это процессы не одного года и даже не одного десятилетия", – отметил он.Но главное, "не нужно повторять европейские ошибки", считает эксперт.Накануне Госдума единогласно поддержала обращение в Кабмин, где правительству предложено разработать дополнительные решения, обеспечивающие неукоснительное исполнение вопросов выдворения нелегальных мигрантов.В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка. Читайте также на РИА Новости Крым:Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
https://crimea.ria.ru/20240701/v-rossii-vdvoe-chasche-stali-vyyavlyat-prestupleniya-po-nezakonnoy-migratsii-1138484764.html
https://crimea.ria.ru/20240415/v-krymu-migrantam-zapretili-rabotat-bolee-chem-v-30-sferakh--1136562678.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139294944_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_af5fc79ba94d6c03766c30c3b738e2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трудовые мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, россия, мнения, игорь шатров
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России

Проблема мигрантов в РФ превратилась из экономической в социальную – мнение

21:30 01.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбучение иностранных граждан русскому языку в Дальневосточном федеральном университете
Обучение иностранных граждан русскому языку в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Проблема мигрантов-нелегалов в России трансформируется из сугубо экономической в социальную, что "очень тревожно". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

"Вопрос сейчас стоит в плоскости общественного порядка из-за некоего беспокойства, общественных волнений. Потому что миграция, которая осуществляется часто неконтролируемым образом, превратилась в социальное явление", – указал Шатров.

Он отметил, что существующие нормы и правила в этой сфере зачастую не соблюдаются: "Это как раз то, что мы называем нелегальной миграцией".
По мнению Шатрова, никакой контроль не может устоять перед таким потоком мигрантов, с каким столкнулась Россия. От этого страдают коренные граждане, "которые свои долги перед государством отдают сполна", добавил эксперт. И это приводит к тому, что проблема миграции начинает становиться политической, сказал Шатров.
"Возникают общественные организации и движения, которые выступают за полный запрет миграции из стран Центральной Азии, введение визового режима с этими регионами и серьезные ограничительные меры в сфере трудовой миграции", – отметил он.
"Там, где федеральное законодательство не успевает, регионы, испытывающие наплыв нелегальных мигрантов, вводят собственные меры – и мы наблюдаем законодательную чехарду. Такие противоречия тоже вносят напряжение в общество", – говорит эксперт.
Мигрант - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 12:52
В России вдвое чаще стали выявлять преступления по незаконной миграции

Время закручивать гайки

По словам Шатрова, сейчас Госдума РФ занимается тем, "что налаживает механизм, подтягивая винтики и гаечки, чтобы система работала".
"Трудовые мигранты не должны создавать дополнительную нагрузку на государство, а они часто едут семьями, с детьми, этого не должно быть", – сказал Шатров.
Он также полностью поддерживает предложение главы СК России Александра Бастрыкина относительно обязанности мигрантов становиться на воинский учет и служить в армии, что нашло отражение в новых законодательных инициативах.
"Самая большая несправедливость заключается вот в чем: страна ведет СВО, наши граждане кладут свои жизни за Родину. А многие нелегальные мигранты, коррупционным образом или используя щели в российском законодательстве, умудряются получить российское гражданство, при этом не собираются нести на себе такую нагрузку, как исполнение священного долга гражданина России – службу в армии. И очень правильно, что внесены соответствующие изменения в законодательство", – сказал эксперт.
Решать проблему миграции предстоит комплексно, говорит Шатров. Для этого параллельно заботиться о повышении рождаемости в России и увеличивать производительность труда за счет внедрения в экономику более интенсивных инструментов, роботизации, автоматизации. "Все это процессы не одного года и даже не одного десятилетия", – отметил он.
Но главное, "не нужно повторять европейские ошибки", считает эксперт.

"Мы должны остаться доброжелательными, но наши гости должны нас уважать. И первоочередная задача государства отделить трудовых мигрантов от желающих переехать и не раздавать паспорта направо и налево", – заключил политолог.

Накануне Госдума единогласно поддержала обращение в Кабмин, где правительству предложено разработать дополнительные решения, обеспечивающие неукоснительное исполнение вопросов выдворения нелегальных мигрантов.
В июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики России. Полный список опубликовал информационный центр ведомства. Среди прочего главный следователь страны выступал за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". А также ужесточить требования к мигрантам в области языка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Мигранта из Таджикистана осудят за побои подростку в Севастополе
Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с с МВД по Республике Крым
15 апреля, 14:31
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
 
Радио "Спутник в Крыму"Трудовые мигрантыНелегальные мигрантыМиграционная политикаМигрантыРоссияМненияИгорь Шатров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:03Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
22:52Главное за день: 1 августа
22:34Путин встретил во Внуково освобожденных россиян
22:29Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта
22:14Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину
21:52Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
21:38Россия передала США четырех человек – заявление Байдена
21:30Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России
21:19Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
21:07Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза
20:54В Севастополь приехала делегация из Сенегала
20:44Крымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны
20:29Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича
20:05Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга
19:56Восемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТО
19:49Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
19:34Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
19:29Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест
19:21Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
19:03Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей
Лента новостейМолния