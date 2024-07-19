https://crimea.ria.ru/20240719/spisok-bastrykina-gosduma-rassmotrit-uzhestochenie-migratsionnoy-politiki-1138999404.html

Список Бастрыкина: Госдума рассмотрит ужесточение миграционной политики

Список Бастрыкина: Госдума рассмотрит ужесточение миграционной политики - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Список Бастрыкина: Госдума рассмотрит ужесточение миграционной политики

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики. Полный список опубликовал информационный центр... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T21:14

2024-07-19T21:14

2024-07-19T21:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

закон и право

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миграционная политика

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики. Полный список опубликовал информационный центр ведомства.В списке мер Бастрыкин предлагает законодательно закрепить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию всех иностранных граждан при въезде и выезде через границу России.Также глава СК выступает за то, чтобы "синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет". При этом обеспечить несение воинской обязанности натурализованными гражданами в соответствии с установленными требованиями российского закона.Ужесточение мер Бастрыкин предлагает и в языковой области. В частности, настаивает на том, чтобы требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения, были закреплены новым законом РФ.При этом он считает необходимым создать единую межведомственную систему сбора и учета информации об иностранцах и миграционных потоках, которая среди прочего проверяла бы подлинность документов о владении русским языком.Также, согласно перечню, Бастрыкин предлагает "жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан".Учитывая, что иностранцы-нелегалы сознательно игнорируют законы России, глава СК выступает за то, чтобы незаконное нахождение мигрантов на территории РФ являлось отягчающим обстоятельством для лиц, совершивших преступление.Помимо этого, Бастрыкин предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях положениями, которые будут четко регламентировать порядок контроля за исполнением иностранными гражданами или лицами без гражданства постановления о его административном выдворении за пределы Российской Федерации. Отмечается, что на сегодняшний день такой инструментарий контроля не предусмотрен.Серьезные шаги по ужесточению миграционной политики предложены Бастрыкиным и в части ответственности за мигрантов работодателей в России.Глава СК предлагает сделать обеспечение мигрантов жильем обязанностью их нанимателей. Также, согласно документу Бастрыкина, работодатели должны будут компенсировать транспортные расходы своим иностранным сотрудникам и создать для них финансовый депозит "на случай выдворения". Кроме того, рекомендовано "предусмотреть персональную ответственность работодателя за соблюдением иностранными гражданами требований миграционного законодательства".При этом Бастрыкин предлагает "экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы", одновременно предусмотрев "весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан".Также, по мнению Бастрыкина, необходимо проанализировать эффективность введенного запрета нанимать на работу иностранных граждан в определенных сферах деятельности, оценив влияние ограничений на криминогенную обстановку в стране.В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах >>Бастрыкин призывает Госдуму России "проанализировать реальные потребности экономики в трудовых мигрантах и установить реальное их количество" в стране. По его мнению, это "позволит оценить и выработать действенные меры по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства".Глава СК считает нужным сформировать дорожную карту, согласно которой трудовых мигрантов замещать гражданами России, "обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий"."Разработать программу внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов на примере одного конкретного региона с высоким уровнем безработицы и другого региона, нуждающегося в рабочей силе, на конкретный объект, предусматривающий официальное трудоустройство, проживание в общежитии или программу обеспечения жильем", – отмечается в перечне.Ко всему перечисленному Бастрыкин предлагает "кодифицировать миграционное законодательство" России.Для этого предлагается обобщить формы миграции и нормы, связанные с регистрацией иностранцев, выдачей им разрешений и квот на занятие трудовой деятельностью в РФ, а также предусмотреть гарантии пенсионного обеспечения мигрантов.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, закон и право, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, новости