Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240719/v-rossii-uzhestochat-otvetstvennost-za-nezakonnye-uslugi-migrantam-1138984184.html
В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
В России упростят процедуру выдворения мигрантов из страны и усилят уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T08:39
2024-07-19T08:39
россия
вячеслав володин
государственная дума рф
нелегальные мигранты
мигранты
миграционная политика
общество
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/11/1100931139_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_073dfd2ecc25b7e4d8f010864be8319e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России упростят процедуру выдворения мигрантов из страны и усилят уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев – договор на услуги связи они смогут оформить только при очном посещении офиса оператора и при биометрической идентификации.Кроме того, Госдума рассмотрит законопроекты об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов, в частности, по реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.Всего, по словам Володина, на рассмотрении находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан и вопросов, связанных с предоставлением гражданства.В Госдуме также планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ, согласно которой выдворению будут подлежать граждане за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство и другие нарушения, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантовВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/11/1100931139_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_6959881a68974dad51a40b623daaf1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав володин, государственная дума рф, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, общество, закон и право, новости
В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

Госдума во II чтении рассмотрит законопроекты об упрощении высылки незаконных мигрантов

08:39 19.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России упростят процедуру выдворения мигрантов из страны и усилят уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"На следующей неделе планируем рассмотреть во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны незаконных мигрантов. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке - отдельные полномочия передаются от судов к полиции", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев – договор на услуги связи они смогут оформить только при очном посещении офиса оператора и при биометрической идентификации.
Кроме того, Госдума рассмотрит законопроекты об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов, в частности, по реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.
Всего, по словам Володина, на рассмотрении находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан и вопросов, связанных с предоставлением гражданства.
В Госдуме также планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ, согласно которой выдворению будут подлежать граждане за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство и другие нарушения, сообщалось ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
 
РоссияВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФНелегальные мигрантыМигрантыМиграционная политикаОбществоЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09В Феодосии вводят графики подачи воды
08:47Сколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму
08:39В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам
08:14Магнитные бури накроют Землю в выходные
07:58Два человека получили ожоги при падении обломков дронов в Курске
07:36Почему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя
07:21Над Крымом сбили пять беспилотников
06:59В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголок
06:19Очереди у Крымского моста – актуальные данные на утро пятницы
06:02Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму
00:01Погода в Крыму в пятницу: где пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
22:42Из-за аварии частично обесточена Балаклава
22:30Главное за день: 18 июля
22:16Главные новости Крыма: 18 июля
21:55Попытки ударов ВСУ по Крыму: в чем состоит план Киева
21:27В Севастополе погасла городская иллюминация и освещение дорог
21:19Центр Ялты во тьме - поврежден высоковольтный кабель
21:14Чем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристов
20:53Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии
Лента новостейМолния