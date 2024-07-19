https://crimea.ria.ru/20240719/v-rossii-uzhestochat-otvetstvennost-za-nezakonnye-uslugi-migrantam-1138984184.html

В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В России ужесточат ответственность за незаконные услуги мигрантам

В России упростят процедуру выдворения мигрантов из страны и усилят уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T08:39

2024-07-19T08:39

2024-07-19T08:39

россия

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В России упростят процедуру выдворения мигрантов из страны и усилят уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев – договор на услуги связи они смогут оформить только при очном посещении офиса оператора и при биометрической идентификации.Кроме того, Госдума рассмотрит законопроекты об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о незаконных услугах для мигрантов, в частности, по реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.Всего, по словам Володина, на рассмотрении находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан и вопросов, связанных с предоставлением гражданства.В Госдуме также планируют рассмотреть закон, согласно которому перечень правонарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из страны, будет расширен еще на двадцать пунктов. Это законодательная инициатива МВД РФ, согласно которой выдворению будут подлежать граждане за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, мелкое хулиганство и другие нарушения, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантовВ Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав володин, государственная дума рф, нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, общество, закон и право, новости