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Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
Жительница Симферопольского района незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранцев и может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:55
2024-07-12T15:55
2024-07-12T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Жительница Симферопольского района незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранцев и может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным полиции, с августа 2022 года по март 2024 года 52-летняя крымчанка фиктивно зарегистрировала 13 граждан Таджикистана, троих граждан Узбекистана и гражданина Кыргызстана.В отношении гражданки возбуждены уголовные дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Женщине избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Иностранных граждан с фиктивного учета снимут.В Крыму ранее задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции иностранцев. По данным следствия, двое жителей полуострова привлекали крымчанок для заключения фиктивных браков с приезжими за деньги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилиейБрали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГУ Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, крым, новости крыма
Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
МВД: крымчанка фиктивно зарегистрировала 17 мигрантов и пойдет под суд
15:55 12.07.2024 (обновлено: 15:56 12.07.2024)