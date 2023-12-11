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Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
Одиннадцать человек, трое из которых чиновники, задержаны в Подмосковье по подозрению во взяточничестве, совершенном в составе организованной группы, сообщат... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T09:27
2023-12-11T09:28
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
взятка
происшествия
общество
новости
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек, трое из которых чиновники, задержаны в Подмосковье по подозрению во взяточничестве, совершенном в составе организованной группы, сообщат Следком России."Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Следствием установлено, что с 2019 года подозреваемые брали взятки через посредников от бизнесменов Подмосковья за выдачу квот для трудоустройства иностранцев без необходимых проверок."В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", - уточнили в Следкоме.Следователи провели очные ставки, больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов дела и допросили около 30 человек. Во время обысков обнаружены и изъяты крупные денежные суммы, их размер не разглашается.Подозреваемые дали признательные показания против друг друга, в настоящее время они находятся под домашним арестом.Ранее сообщалось, что начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Максим Жук: борьба с коррупцией в Севастополе – на контроле прокуратурыВ Крыму врач-эксперт продлила женщине инвалидность за 50 тысяч и кольцо8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), взятка, происшествия, общество, новости, мигранты
Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ

В Подмосковье задержаны чиновники за взятки для трудоустройства иностранцев без проверок

09:27 11.12.2023 (обновлено: 09:28 11.12.2023)
 
© Fotolia / SemAПачка рублей
Пачка рублей
© Fotolia / SemA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек, трое из которых чиновники, задержаны в Подмосковье по подозрению во взяточничестве, совершенном в составе организованной группы, сообщат Следком России.
"Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что с 2019 года подозреваемые брали взятки через посредников от бизнесменов Подмосковья за выдачу квот для трудоустройства иностранцев без необходимых проверок.
"В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", - уточнили в Следкоме.
Следователи провели очные ставки, больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов дела и допросили около 30 человек. Во время обысков обнаружены и изъяты крупные денежные суммы, их размер не разглашается.
Подозреваемые дали признательные показания против друг друга, в настоящее время они находятся под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что начальник управления капстроительства Феодосии предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло ущерб в 84 миллиона рублей.
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ПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВзяткаПроисшествияОбществоНовостиМигранты
 
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