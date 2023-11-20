https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-chinovniku-dali-8-let-kolonii-za-vzyatku-i-khalatnost-1132917255.html
8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя - РИА Новости Крым, 20.11.2023
8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T16:54
2023-11-20T16:54
2023-11-20T17:23
крымский следком
севастополь
крым
новости крыма
правительство севастополя
происшествия
приговор
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность. Об этом сообщает крымский Следком."Установлено, что осенью 2019 года чиновник потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - говорится в сообщении.По информации СК, представитель строительной фирмы был вынужден согласиться с предложенными условиями, произведя закупку строительных материалов и ремонтные работы апартаментов должностного лица. После чего по указанию чиновника со строительной организацией был заключен договор на поставку оборудования в одно из лечебных учреждений на сумму 299 тысяч рублей. Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Севастополю, а также по результатам прокурорской проверки. Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, объем материалов уловного дела составил 23 тома. Приговором суда обвиняемый признан виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством, халатности, в том числе - повлекшей причинение особо крупного ущерба (п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 293, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
https://crimea.ria.ru/20231024/gendirektora-krymavtotrans-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki--1132280851.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский следком, севастополь, крым, новости крыма, правительство севастополя, происшествия, приговор, суд
8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
В Севастополе чиновнику дали 8 лет колонии за получение взятки и халатность - Следком
16:54 20.11.2023 (обновлено: 17:23 20.11.2023)
СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность. Об этом сообщает крымский Следком.
"Установлено, что осенью 2019 года чиновник потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - говорится в сообщении.
По информации СК, представитель строительной фирмы был вынужден согласиться с предложенными условиями, произведя закупку строительных материалов и ремонтные работы апартаментов должностного лица. После чего по указанию чиновника со строительной организацией был заключен договор на поставку оборудования в одно из лечебных учреждений на сумму 299 тысяч рублей.
"Также в ходе следствия было установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый заключил госконтракт с несколькими организациями на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, что повлекло причинение бюджету города Севастополя ущерба на сумму более 20 млн рублей", - сообщает Следком.
Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Севастополю, а также по результатам прокурорской проверки.
Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, объем материалов уловного дела составил 23 тома.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством, халатности, в том числе - повлекшей причинение особо крупного ущерба (п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 293, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).
"С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в размере 8 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в бюджетных организациях, на срок 5 лет", - уточнили в прокуратуре Севастополя.
Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым: