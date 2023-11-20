https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-chinovniku-dali-8-let-kolonii-za-vzyatku-i-khalatnost-1132917255.html

8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя

8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя - РИА Новости Крым, 20.11.2023

8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя

Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T16:54

2023-11-20T16:54

2023-11-20T17:23

крымский следком

севастополь

крым

новости крыма

правительство севастополя

происшествия

приговор

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя приговорен к 8 годам колонии за получение взятки и халатность. Об этом сообщает крымский Следком."Установлено, что осенью 2019 года чиновник потребовал от представителя фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медучреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. В ответ первый замдиректора департамента здравоохранения пообещал заключать с фирмой прямые контракты без проведения конкурентных процедур, а в случае отказа - препятствовать деятельности организации", - говорится в сообщении.По информации СК, представитель строительной фирмы был вынужден согласиться с предложенными условиями, произведя закупку строительных материалов и ремонтные работы апартаментов должностного лица. После чего по указанию чиновника со строительной организацией был заключен договор на поставку оборудования в одно из лечебных учреждений на сумму 299 тысяч рублей. Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Севастополю, а также по результатам прокурорской проверки. Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, объем материалов уловного дела составил 23 тома. Приговором суда обвиняемый признан виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством, халатности, в том числе - повлекшей причинение особо крупного ущерба (п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 293, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Также решением суда удовлетворен иск правительства Севастополя о возмещении ущерба, причиненного бюджету города, в размере 20 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взяткуЭкс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартирыСотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку

https://crimea.ria.ru/20231024/gendirektora-krymavtotrans-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatki--1132280851.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, севастополь, крым, новости крыма, правительство севастополя, происшествия, приговор, суд