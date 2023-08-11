https://crimea.ria.ru/20230811/eks-glavu-rostekhnadzora-v-krymu-budut-sudit-za-vzyatku-v-vide-kvartiry-1130678067.html
Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T17:19
2023-08-11T17:19
2023-08-11T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.В ответ глава ведомства потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую затем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. После этого чиновник поручил подчиненному ускорить техприсоединение дома к сетям.Оперативные сотрудники ФСБ выявили преступную схему. Следствие арестовало указанную квартиру и изъятые в ней при обыске 3,5 млн рублей.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, стоимость переданной в качестве взятки квартиры составила 5,7 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взяткуВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступленийВ Севастополе завкафедрой вуза попалась на взяточничестве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростехнадзор, крым, ялта, новости крыма, взятка, крымский следком, общество, гурзуф, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым
Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за получение взятки элитной квартирой в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.
В ответ глава ведомства потребовал передать ему взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую затем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу. После этого чиновник поручил подчиненному ускорить техприсоединение дома к сетям.
Оперативные сотрудники ФСБ выявили преступную схему. Следствие арестовало указанную квартиру и изъятые в ней при обыске 3,5 млн рублей.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, стоимость переданной в качестве взятки квартиры составила 5,7 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
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