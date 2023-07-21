Рейтинг@Mail.ru
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-vzyatochnichestvo--bolshaya-chast-korruptsionnykh-prestupleniy-1130223367.html
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
В Крыму за шесть месяцев текущего года выявлено 136 фактов взяточничества – это более половины всех коррупционных преступлений в республике, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T17:31
2023-07-21T17:31
взятка
общество
прокуратура республики крым
новости крыма
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110200/27/1102002752_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_ba4e24523c1cfe56db108378b352286a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев текущего года выявлено 136 фактов взяточничества – это более половины всех коррупционных преступлений в республике, сообщили в прокуратуре РК.По данным крымской прокуратуры, за первые полгода в республике зарегистрировано 241 преступление коррупционной направленности. Из них треть – это мошенничества, присвоения и растраты, совершенные с использованием служебного положения.На первом месте – взяточничество. Таких прецедентов насчитали 136.Отмечается, что по материалам прокуратуры за это время возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности. При этом четверть из них – по фактам преступлений, связанных с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере. Только по завершенным делам ущерб составил порядка 120 млн рублей, из этой суммы возмещена лишь половина.Среди самых громких криминальных историй, фигурантами которых в текущем году оказались чиновники Крыма, стало уголовное дело в отношении экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая получила взятку 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решением суда она отправлена в колонию на 10 лет.Также огласку получило расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района. Свою вину, в частности за получение взяток в крупном размере, женщина признала полностью. В мае за махинации с документами на право собственности земли и получение крупной взятки в Крыму был задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра. А не так давно в июле стало известно, что завкафедрой севастопольского вуза попалась на взяточничестве. В 2022 году прокуратура республики сообщала, что на коррупционных преступлениях в Крыму попались около 700 чиновников.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк озвучила статистику преступлений и уровень их раскрываемости в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арестИзъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахВ Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110200/27/1102002752_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_ef80c33ef0f06eb4db979cbe8316e503.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взятка, общество, прокуратура республики крым, новости крыма, суд
В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений

Взяточничество в Крыму на первом месте среди всех коррупционных преступлений – прокуратура

17:31 21.07.2023
 
© © Fotolia/ antiksuВзятка
Взятка
© © Fotolia/ antiksu
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев текущего года выявлено 136 фактов взяточничества – это более половины всех коррупционных преступлений в республике, сообщили в прокуратуре РК.
По данным крымской прокуратуры, за первые полгода в республике зарегистрировано 241 преступление коррупционной направленности. Из них треть – это мошенничества, присвоения и растраты, совершенные с использованием служебного положения.
На первом месте – взяточничество. Таких прецедентов насчитали 136.
"Больше половины из выявленных преступлений указанной категории составляют факты взяточничества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по материалам прокуратуры за это время возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности. При этом четверть из них – по фактам преступлений, связанных с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере. Только по завершенным делам ущерб составил порядка 120 млн рублей, из этой суммы возмещена лишь половина.
Среди самых громких криминальных историй, фигурантами которых в текущем году оказались чиновники Крыма, стало уголовное дело в отношении экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая получила взятку 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решением суда она отправлена в колонию на 10 лет.
Также огласку получило расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района. Свою вину, в частности за получение взяток в крупном размере, женщина признала полностью. В мае за махинации с документами на право собственности земли и получение крупной взятки в Крыму был задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра. А не так давно в июле стало известно, что завкафедрой севастопольского вуза попалась на взяточничестве.
В 2022 году прокуратура республики сообщала, что на коррупционных преступлениях в Крыму попались около 700 чиновников.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк озвучила статистику преступлений и уровень их раскрываемости в стране.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест
Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
 
ВзяткаОбществоПрокуратура Республики КрымНовости КрымаСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
19:05Три тысячи километров: в Крыму завершили профилирование дорог
18:51В Симферополе пожар – горят магазины на Балаклавской
18:31Что происходит в Раздольном после атаки БПЛА - глава района
18:01Заявление МО РФ о судах в Черном море связано с требованием их досмотра
17:37Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
17:31В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
17:17Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
15:31Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
15:19Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
15:06В Евпатории простились с погибшим героем СВО
14:55За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
14:32Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
14:27Банк России принял решение повысить ключевую ставку
14:23Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
14:14Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
Лента новостейМолния