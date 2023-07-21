https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-vzyatochnichestvo--bolshaya-chast-korruptsionnykh-prestupleniy-1130223367.html

В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений

В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений

В Крыму за шесть месяцев текущего года выявлено 136 фактов взяточничества – это более половины всех коррупционных преступлений в республике, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T17:31

2023-07-21T17:31

2023-07-21T17:31

взятка

общество

прокуратура республики крым

новости крыма

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за шесть месяцев текущего года выявлено 136 фактов взяточничества – это более половины всех коррупционных преступлений в республике, сообщили в прокуратуре РК.По данным крымской прокуратуры, за первые полгода в республике зарегистрировано 241 преступление коррупционной направленности. Из них треть – это мошенничества, присвоения и растраты, совершенные с использованием служебного положения.На первом месте – взяточничество. Таких прецедентов насчитали 136.Отмечается, что по материалам прокуратуры за это время возбуждено 20 уголовных дел коррупционной направленности. При этом четверть из них – по фактам преступлений, связанных с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере. Только по завершенным делам ущерб составил порядка 120 млн рублей, из этой суммы возмещена лишь половина.Среди самых громких криминальных историй, фигурантами которых в текущем году оказались чиновники Крыма, стало уголовное дело в отношении экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской, которая получила взятку 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решением суда она отправлена в колонию на 10 лет.Также огласку получило расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района. Свою вину, в частности за получение взяток в крупном размере, женщина признала полностью. В мае за махинации с документами на право собственности земли и получение крупной взятки в Крыму был задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра. А не так давно в июле стало известно, что завкафедрой севастопольского вуза попалась на взяточничестве. В 2022 году прокуратура республики сообщала, что на коррупционных преступлениях в Крыму попались около 700 чиновников.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк озвучила статистику преступлений и уровень их раскрываемости в стране. Читайте также на РИА Новости Крым:По делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арестИзъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционахВ Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, общество, прокуратура республики крым, новости крыма, суд