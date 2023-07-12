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Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
Госдума установила порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T17:31
2023-07-12T17:31
2023-07-12T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Госдума установила порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону, уточнили в Госдуме. Недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализовываться в соответствии с законодательством о приватизации. Причем, согласно закону, такое жилье будет приватизироваться только через аукционы.При этом, как отмечается в пояснительной записке, в составе имущества российской госказны числится значительный объем жилых помещений, обращенных в собственность РФ.По информации Росимущества, речь идет о 140 конфискованных объектах жилого фонда, говорится в документе.Читайте также на РИА Новости Крым:Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в КрымуВ Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и КоломойскогоНационализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, государственная дума рф, закон и право, недвижимость, жилье, коррупция, общество
Изъятое у коррупционеров жилье будут продавать на аукционах
Госдума приняла закон, позволяющий продавать изъятое у коррупционеров жилье на аукционах
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Госдума установила порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"Закон позволит реализовывать с торгов дорогую недвижимость, поступившую в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения", - говорится в сообщении.
Это касается жилых помещений, рыночная стоимость которых на вторичном рынке в два и более раза превышает среднюю по региону, уточнили в Госдуме. Недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализовываться в соответствии с законодательством о приватизации. Причем, согласно закону, такое жилье будет приватизироваться только через аукционы.
При этом, как отмечается в пояснительной записке, в составе имущества российской госказны числится значительный объем жилых помещений, обращенных в собственность РФ.
По информации Росимущества, речь идет о 140 конфискованных объектах жилого фонда, говорится в документе.
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