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Национализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов
Национализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Национализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов
От реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T10:33
2023-06-21T10:33
2023-06-21T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. От реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.По его словам, всего с ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности РК, сообщил Константинов.По его словам, с целью сохранения рабочих мест и обеспечения непрерывности производственных процессов на ряде предприятий введены временные администрации. Речь идет о таких предприятиях как консервный завод "Пролив" в Керчи, Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, гостиница "Вилла Елена" в Ялте и ряде других."Некоторые национализированные объекты временно, до принятия иных управленческих решений, были переданы в аренду с целью пополнения бюджета Республики Крым. Так, от сдачи в аренду имущества торгового центра "Скайплаза" и гипермаркетов "Новацентр" в бюджет поступило уже более 34 млн рублей", - добавил спикер крымского парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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новости крыма, владимир константинов, национализация в крыму, керчь, бахчисарай, ялта, государственный совет рк (госсовет)
Национализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов
Константинов: от продажи имущества украинских олигархов Крым получит 1,9 млрд рублей
10:33 21.06.2023 (обновлено: 10:51 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. От реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Всего до конца года от продажи имущества (иностранных граждан и государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ – ред.) до конца года в бюджет республики планируется поступление в размере не меньше 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Это очень серьезные доходы для бюджетного периода", - сказал Константинов на сессии Госсовета РК в среду.
По его словам, всего с ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности РК, сообщил Константинов.
По его словам, с целью сохранения рабочих мест и обеспечения непрерывности производственных процессов на ряде предприятий введены временные администрации. Речь идет о таких предприятиях как консервный завод "Пролив" в Керчи, Альминский завод стройматериалов в Бахчисарае, гостиница "Вилла Елена" в Ялте и ряде других.
"Некоторые национализированные объекты временно, до принятия иных управленческих решений, были переданы в аренду с целью пополнения бюджета Республики Крым. Так, от сдачи в аренду имущества торгового центра "Скайплаза" и гипермаркетов "Новацентр" в бюджет поступило уже более 34 млн рублей", - добавил спикер крымского парламента.
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