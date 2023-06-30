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Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму
Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму
Национализированная недвижимость и другие активы должны принести Крыму максимум пользы и быть эффективно использованы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T08:03
2023-06-30T08:03
крым
национализация в крыму
экономика
счетная палата крыма
анатолий заиченко
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Национализированная недвижимость и другие активы должны принести Крыму максимум пользы и быть эффективно использованы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Счетной палаты, председатель Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко."Счетная палата обязана контролировать, чтобы все национализированные объекты и активы находились в состоянии законной реализации дальнейшего использования. При этом какие именно будут приниматься принципиальные решения – дело законодателей и правительства", – сказал Заиченко.Он пояснил, что если примут решение об их продаже, Счетная палата будет контролировать эффективность и законность операций. В случае политического решения о передаче (к примеру – ред.) многодетной семье – будет учтен в том числе и позитивный эффект.Он также отметил, что до настоящего времени в муниципалитетах продолжают выявлять неучтенные объекты строительства и земельные участки. Как правило, работа ведется совместно с муниципальными властями, населением и правоохранительными органами.24 мая депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень подлежащего национализации имущества граждан Украины и других стран дополнен 57 пунктами. Среди них - расположенные в Крыму солнечные электростанции компании Activ Solar, которые на момент воссоединения Крыма с Россией управлялись братьями Андреем и Сергеем Клюевыми – олигархами из окружения экс-президента Виктора Януковича.Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что от реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей.По его словам, всего с ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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https://crimea.ria.ru/20230524/chto-budet-dalshe-s-natsionalizirovannoy-kvartiroy-zelenskikh-v-krymu-1128939009.html
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крым, национализация в крыму, экономика, счетная палата крыма, анатолий заиченко, общество, новости крыма
Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму

Счетная палата Крыма: национализированные активы должны принести максимум пользы

08:03 30.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Ялту со стороны Черного моря
Вид на Ялту со стороны Черного моря - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Национализированная недвижимость и другие активы должны принести Крыму максимум пользы и быть эффективно использованы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Счетной палаты, председатель Совета контрольно-счетных органов РК Анатолий Заиченко.
"Счетная палата обязана контролировать, чтобы все национализированные объекты и активы находились в состоянии законной реализации дальнейшего использования. При этом какие именно будут приниматься принципиальные решения – дело законодателей и правительства", – сказал Заиченко.
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Он пояснил, что если примут решение об их продаже, Счетная палата будет контролировать эффективность и законность операций. В случае политического решения о передаче (к примеру – ред.) многодетной семье – будет учтен в том числе и позитивный эффект.
"Не думаю, что сегодня кто-то осудит передачу одной из конфискованных квартир многодетной семье. Есть вопросы, которые не всегда можно рассматривать только в плоскости эффективности принятия решения. Будем все изучать, вносить в правительство предложения и замечания. Но пока не видим таких проблем", – подчеркнул председатель Счетной палаты РК.
Он также отметил, что до настоящего времени в муниципалитетах продолжают выявлять неучтенные объекты строительства и земельные участки. Как правило, работа ведется совместно с муниципальными властями, населением и правоохранительными органами.
24 мая депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень подлежащего национализации имущества граждан Украины и других стран дополнен 57 пунктами. Среди них - расположенные в Крыму солнечные электростанции компании Activ Solar, которые на момент воссоединения Крыма с Россией управлялись братьями Андреем и Сергеем Клюевыми – олигархами из окружения экс-президента Виктора Януковича.
Ранее председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что от реализации на торгах имущества украинских олигархов и политиков в этом году в бюджет Крыма поступит порядка 1,9 млрд рублей.
По его словам, всего с ноября прошлого года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ. На большей части объектов в настоящее время проведена инвентаризация и кадастровые работы. В отношении порядка 70% объектов недвижимости завершено оформление права собственности РК.
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КрымНационализация в КрымуЭкономикаСчетная палата КрымаАнатолий ЗаиченкоОбществоНовости Крыма
 
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