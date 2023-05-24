https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-zelenskogo-avakova-i-yatsenyuka-1128933812.html

В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка

В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка

Депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T13:18

2023-05-24T13:18

2023-05-24T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень, в частности, пополнился зданием на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, а также квартирой жены президента Украины Владимира Зеленского и солнечными электростанциями Activ Solar.Соответствующие постановления приняты на пленарном заседании Госсовета республики в среду.Как отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, перечень подлежащего национализации имущества граждан Украины и других стран дополнен 57 пунктами."Среди объектов большое винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым". Предприятие функционирует со штатом 500 человек. Учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ и входит в топ-100 богатейших людей Украины", - уточнил спикер крымского парламента.В список также попало предприятие в Красноперекопске по производству холодильного и вентиляционного оборудования, принадлежащее крупному украинскому бизнесмену Игорю Гуменному, и торговые площади в Ялте, принадлежавшие экс-спикеру Верховный рады Украины Арсению Яценюку.Кроме того, национализированы расположенные в Крыму солнечные электростанции компании Activ Solar, которые на момент воссоединения Крыма с Россией управлялись братьями Андреем и Сергеем Клюевыми – олигархами из окружения экс-президента Виктора Януковича.Также под национализацию попали действующий детский лагерь "Кипарис" в Алуште, принадлежит украинскому предприятию в Днепропетровске, сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания", связанное с окружением одиозного украинского политика Арсена Авакова, АО "Ялтинский хладокомбинат" (бенефициар – гражданин США Леон Зельдович), здания и помещения бывшей торговой сети "Фуршет" в Симферополе и Ялте, принадлежавшие украинскому бизнесмену, депутату Киевского горсовета Игорю Валенко.В сентябре 2014 года Центральный райсуд Симферополя постановил освободить здание по адресу ул. Шмидта, 2, где располагались "меджлис крымско-татарского народа"*, редакция газеты "Авдет" и благотворительная организация "Фонд "Крым", являвшаяся собственником здания. На имущество "Фонда "Крым" был наложен арест. Здание было опечатано. Предполагалось разместить там крымско-татарский этнографический музей, однако здание до сих пор остается опечатанным.В 2020 году руководитель госкомитета по межнациональным отношениям Крыма Альберт Кангиев пояснял, что национализация бывшего офиса "меджлиса"* не представляется возможной из-за "международных правовых отношений с собственниками этого здания".Семье Зеленского принадлежит квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.Как отметил Константинов, Зеленский "угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, "наколядовав" при этом себе в карман около 4 млрд долларов", поэтому для него потеря недвижимости в Крыму - "не особо заметная".Власти Крыма приняли решение о национализации порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигарховСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигарховВ Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230203/natsionalizatsiya-imuschestva-oligarkhov-ukrainy-v-krymu-prodolzhitsya--vlasti-1126773557.html

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