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Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов
Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов
Обогатившиеся в Крыму за счет народа и государства преступники в период украинского "беззакония и безвременья" после развала Советского Союза, должны сесть за... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T19:32
2023-04-12T19:32
крым
владимир константинов
украина
история
происшествия
мнения
экономика
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Обогатившиеся в Крыму за счет народа и государства преступники в период украинского "беззакония и безвременья" после развала Советского Союза, должны сесть за решетку. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов."Считаю, что нам необходимо пофамильно установить виновных в событиях тех лет, которые стали поистине общенародной трагедией: тех, кто виновен в убийствах крымчан в криминальных войнах, в массовом обнищании людей и незаконном перераспределении собственности, во многих других злодеяниях", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он отметил, что с развалом СССР Крым в полной мере испытал на себе все тяготы периода "полного беззакония и безвременья", достигнув провала в развитии инфраструктуры.Политик винит в этом украинских олигархов – Рината Ахметова и Виктора Пинчука, завладевших активами крымских предприятий, которые, "очевидно, не могли купить по их реальной стоимости".Некоторые из них выявлены в Крыму и национализированы. Однако сами злоумышленники, обманувшие целое государство и обокравшие целое поколение, вывозят за границу миллионы народных денег, до сих пор не наказаны за свои "преступления колоссального масштаба".Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииВ Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
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крым, владимир константинов, украина, история, происшествия, мнения, экономика, закон и право
Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов

Константинов: обворовавшие Крым украинские олигархи должны "сесть за решетку"

19:32 12.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Обогатившиеся в Крыму за счет народа и государства преступники в период украинского "беззакония и безвременья" после развала Советского Союза, должны сесть за решетку. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
"Считаю, что нам необходимо пофамильно установить виновных в событиях тех лет, которые стали поистине общенародной трагедией: тех, кто виновен в убийствах крымчан в криминальных войнах, в массовом обнищании людей и незаконном перераспределении собственности, во многих других злодеяниях", – написал Константинов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что с развалом СССР Крым в полной мере испытал на себе все тяготы периода "полного беззакония и безвременья", достигнув провала в развитии инфраструктуры.
Политик винит в этом украинских олигархов – Рината Ахметова и Виктора Пинчука, завладевших активами крымских предприятий, которые, "очевидно, не могли купить по их реальной стоимости".
Некоторые из них выявлены в Крыму и национализированы. Однако сами злоумышленники, обманувшие целое государство и обокравшие целое поколение, вывозят за границу миллионы народных денег, до сих пор не наказаны за свои "преступления колоссального масштаба".
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"Средство борьбы с такими персонажами одно: нужно их своевременно сажать за решетку. Но лучше позже, чем никогда. Уверен, что время для того, чтобы воздать по заслугам всем этим деятелям, обязательно наступит", – заключил глава Госсовета.
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