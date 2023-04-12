https://crimea.ria.ru/20230412/sazhat-za-reshetku-v-krymu-prizvali-nakazat-ukrainskikh-oligarkhov-1128144596.html

Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов

Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Сажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов

Обогатившиеся в Крыму за счет народа и государства преступники в период украинского "беззакония и безвременья" после развала Советского Союза, должны сесть за... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T19:32

2023-04-12T19:32

2023-04-12T19:32

крым

владимир константинов

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Обогатившиеся в Крыму за счет народа и государства преступники в период украинского "беззакония и безвременья" после развала Советского Союза, должны сесть за решетку. Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов."Считаю, что нам необходимо пофамильно установить виновных в событиях тех лет, которые стали поистине общенародной трагедией: тех, кто виновен в убийствах крымчан в криминальных войнах, в массовом обнищании людей и незаконном перераспределении собственности, во многих других злодеяниях", – написал Константинов в своем Telegram-канале.Он отметил, что с развалом СССР Крым в полной мере испытал на себе все тяготы периода "полного беззакония и безвременья", достигнув провала в развитии инфраструктуры.Политик винит в этом украинских олигархов – Рината Ахметова и Виктора Пинчука, завладевших активами крымских предприятий, которые, "очевидно, не могли купить по их реальной стоимости".Некоторые из них выявлены в Крыму и национализированы. Однако сами злоумышленники, обманувшие целое государство и обокравшие целое поколение, вывозят за границу миллионы народных денег, до сих пор не наказаны за свои "преступления колоссального масштаба".Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииВ Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича

https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, украина, история, происшествия, мнения, экономика, закон и право