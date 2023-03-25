https://crimea.ria.ru/20230325/v-gosdume-podderzhali-natsionalizatsiyu-obektov-v-krymu-1127767296.html

В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму

В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2023

В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T14:26

2023-03-25T14:26

2023-03-25T14:26

крым

анна кузнецова

национализация в крыму

государственная дума рф

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.Также они обсудили потенциал Крыма по реабилитации военнослужащих и работу республиканских властей по поддержке участников СВО и их семей."Уже через неделю участникам начинают оформление и выдачу документов на земельные участки в приморских районах. Мы с коллегами из рабочей группы по СВО собираем лучшие практики и стараемся помогать их тиражировать", - добавила вице-спикер Госдумы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые национализированные объекты будут выставлены на аукцион в июне. Дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь направят на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновСобственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОПНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России

https://crimea.ria.ru/20230310/vragi-rossii-v-krymu-zarabatyvat-ne-budut---aksenov-o-natsionalizatsii-1127446289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анна кузнецова, национализация в крыму, государственная дума рф, сергей аксенов, украина, новости