В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму
Вице-спикер ГД Кузнецова поддержала национализацию имущества украинских олигархов в Крыму
© Telegram Анна КузнецоваРабочая встреча вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой с главой Крыма Сергеем Аксеновым
© Telegram Анна Кузнецова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова назвала справедливыми меры по национализации в Крыму объектов, которые ранее принадлежали недружественным к России украинским собственникам. Об этом она заявила по итогам рабочей встречи с главой республики Сергеем Аксеновым в Симферополе.
"Конечно, поддержала справедливые шаги по национализации имущества врагов России, которое теперь, после решения главы Крыма, будет направлено на социально значимые задачи", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Также они обсудили потенциал Крыма по реабилитации военнослужащих и работу республиканских властей по поддержке участников СВО и их семей.
"Уже через неделю участникам начинают оформление и выдачу документов на земельные участки в приморских районах. Мы с коллегами из рабочей группы по СВО собираем лучшие практики и стараемся помогать их тиражировать", - добавила вице-спикер Госдумы.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые национализированные объекты будут выставлены на аукцион в июне. Дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.
Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь направят на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.
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