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Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России

Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России

Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T15:04

2023-03-16T15:04

2023-03-16T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ценность Крыма осознали еще при Иване Грозном"Если говорить о российской политике, то возвращение Крыма в состав России запустило процесс ее подлинной суверенизации и отказа от гибельной политики западничества. Началась национализация элиты, сближение ее интересов с доминирующим настроением российского общества", – сказала специалист.Она отметила, что история борьбы России за Крым насчитывает не одну сотню лет. По словам Киселевой, ценность Крымского полуострова для России была осознана еще во времена государя Ивана Грозного и заключается в обеспечении безопасности южных рубежей нашего Отечества. Включение региона в состав России стоило ей огромных материальных затрат и человеческих жертв, количество которых чуть ли не превышает современную численность населения полуострова, указала эксперт.Гражданское самосознание крымчанПо словам социолога, настроения подавляющего большинства крымчан на протяжении более 20 лет нахождения полуострова в составе Украины свидетельствуют, что Крым не переставал быть Россией. Как же изменились сами крымчане за прошедшие девять лет в составе России? Ответить на этот вопрос возможно только при условии комплексных социологических исследований в регионе, констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО. Но одно является бесспорным и доказанным массовыми социологическими опросами, которые проводили не только российские организации, но и западные – это неизменность ответов крымчан на главный вопрос референдума 2014 года."Что же касается самосознания крымчан, то для подавляющего большинства это не только русская идентичность, которую они сохраняли более 22 лет в составе Украины, но и гражданская идентичность, которая из юридического факта становится фактом самосознания и самоопределения", – полагает эксперт.Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по днямКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдумаКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в Россию

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мнения, наталья киселева, форго, крым, россия, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, общество