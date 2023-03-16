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Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России
Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России
Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T15:04
2023-03-16T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ценность Крыма осознали еще при Иване Грозном"Если говорить о российской политике, то возвращение Крыма в состав России запустило процесс ее подлинной суверенизации и отказа от гибельной политики западничества. Началась национализация элиты, сближение ее интересов с доминирующим настроением российского общества", – сказала специалист.Она отметила, что история борьбы России за Крым насчитывает не одну сотню лет. По словам Киселевой, ценность Крымского полуострова для России была осознана еще во времена государя Ивана Грозного и заключается в обеспечении безопасности южных рубежей нашего Отечества. Включение региона в состав России стоило ей огромных материальных затрат и человеческих жертв, количество которых чуть ли не превышает современную численность населения полуострова, указала эксперт.Гражданское самосознание крымчанПо словам социолога, настроения подавляющего большинства крымчан на протяжении более 20 лет нахождения полуострова в составе Украины свидетельствуют, что Крым не переставал быть Россией. Как же изменились сами крымчане за прошедшие девять лет в составе России? Ответить на этот вопрос возможно только при условии комплексных социологических исследований в регионе, констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО. Но одно является бесспорным и доказанным массовыми социологическими опросами, которые проводили не только российские организации, но и западные – это неизменность ответов крымчан на главный вопрос референдума 2014 года."Что же касается самосознания крымчан, то для подавляющего большинства это не только русская идентичность, которую они сохраняли более 22 лет в составе Украины, но и гражданская идентичность, которая из юридического факта становится фактом самосознания и самоопределения", – полагает эксперт.Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по днямКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдумаКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в Россию
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мнения, наталья киселева, форго, крым, россия, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, общество
Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России

Социолог Киселева: возвращение Крыма в Россию запустило процесс национализации ее элиты

15:04 16.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПразднование годовщины воссоединения Крыма с Россией
Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Александр Пирагис
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.

Ценность Крыма осознали еще при Иване Грозном

"Если говорить о российской политике, то возвращение Крыма в состав России запустило процесс ее подлинной суверенизации и отказа от гибельной политики западничества. Началась национализация элиты, сближение ее интересов с доминирующим настроением российского общества", – сказала специалист.
Она отметила, что история борьбы России за Крым насчитывает не одну сотню лет. По словам Киселевой, ценность Крымского полуострова для России была осознана еще во времена государя Ивана Грозного и заключается в обеспечении безопасности южных рубежей нашего Отечества. Включение региона в состав России стоило ей огромных материальных затрат и человеческих жертв, количество которых чуть ли не превышает современную численность населения полуострова, указала эксперт.
"Мы часто слышим от противников возвращения Крыма, что это дорого обошлось России, а на полуостров можно было бы приезжать на отдых и без возвращения ему российского статуса. Но как показывают современные события, если бы Крым не вернулся в состав России, то угрозы для нее и материальные затраты многократно бы превышали все то, с чем сегодня сталкивается наша страна. Потому что Крым на современной политической карте мира является одним из важнейших геополитических узлов, на который завязаны интересы ведущих мировых держав", – убеждена Киселева.

Гражданское самосознание крымчан

По словам социолога, настроения подавляющего большинства крымчан на протяжении более 20 лет нахождения полуострова в составе Украины свидетельствуют, что Крым не переставал быть Россией.
Как же изменились сами крымчане за прошедшие девять лет в составе России? Ответить на этот вопрос возможно только при условии комплексных социологических исследований в регионе, констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО. Но одно является бесспорным и доказанным массовыми социологическими опросами, которые проводили не только российские организации, но и западные – это неизменность ответов крымчан на главный вопрос референдума 2014 года.
"Что же касается самосознания крымчан, то для подавляющего большинства это не только русская идентичность, которую они сохраняли более 22 лет в составе Украины, но и гражданская идентичность, которая из юридического факта становится фактом самосознания и самоопределения", – полагает эксперт.
В Крыму состоялись мероприятия в честь 9-й годовщины референдума о воссоединении с РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
11:41
Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ
Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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