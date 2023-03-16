https://crimea.ria.ru/20230316/krym-vybiral-serdtsem-aksenov-pozdravil-krymchan-s-godovschinoy-referenduma-1127572503.html

Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума

Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума

Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T09:30

2023-03-16T09:30

2023-03-16T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю годовщины Общекрымского референдума 2014 года.Однако Россия спасла крымчан от геноцида, защитила их выбор и свободу, дала широкие возможности для развития, отметил Аксенов. За девять лет полуостров прошел большой и сложный путь, который стал "историей успеха и созидания, стойкости и преодоления".И сегодня крымчане участвуют в спецоперации, защищают свою страну и наследие Крымской весны, а также отстаивают выбор жителей новых регионов России. Это "битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие", считает глава республики."В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов. С праздником, друзья! Спасибо всем за труд и любовь к Родине, спасибо нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил глава Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляПутин может посетить Крым на годовщину воссоединенияРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова

https://crimea.ria.ru/20230316/khronika-krymskoy-vesny-16-marta-1127564085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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