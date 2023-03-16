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Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T09:30
2023-03-16T09:30
сергей аксенов
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю годовщины Общекрымского референдума 2014 года.Однако Россия спасла крымчан от геноцида, защитила их выбор и свободу, дала широкие возможности для развития, отметил Аксенов. За девять лет полуостров прошел большой и сложный путь, который стал "историей успеха и созидания, стойкости и преодоления".И сегодня крымчане участвуют в спецоперации, защищают свою страну и наследие Крымской весны, а также отстаивают выбор жителей новых регионов России. Это "битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие", считает глава республики."В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов. С праздником, друзья! Спасибо всем за труд и любовь к Родине, спасибо нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил глава Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляПутин может посетить Крым на годовщину воссоединенияРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова
https://crimea.ria.ru/20230316/khronika-krymskoy-vesny-16-marta-1127564085.html
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сергей аксенов, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, россия, общество, украина, новости крыма
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума

Глава Крыма Аксенов: воссоединение с Россией стало символом рождения нового миропорядка

09:30 16.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю годовщины Общекрымского референдума 2014 года.
"Крымчане на референдуме голосовали и сердцем, и разумом. Мы всегда ощущали себя частью России, а хуторская идеология, замешанная на предательстве, которая стала основой украинской государственности, вызывала у людей отвращение. Киевский режим, пришедший к власти после государственного переворота, ясно дал понять, что лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" не декларация, а программа действий", - сказал он.
Однако Россия спасла крымчан от геноцида, защитила их выбор и свободу, дала широкие возможности для развития, отметил Аксенов. За девять лет полуостров прошел большой и сложный путь, который стал "историей успеха и созидания, стойкости и преодоления".
И сегодня крымчане участвуют в спецоперации, защищают свою страну и наследие Крымской весны, а также отстаивают выбор жителей новых регионов России. Это "битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие", считает глава республики.
"В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов. С праздником, друзья! Спасибо всем за труд и любовь к Родине, спасибо нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил глава Крыма.
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
07:01
Хроника Крымской весны: 16 марта
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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Сергей АксеновКрымская веснаКрымская весна: девять лет вместеКрымРоссияОбществоУкраинаНовости Крыма
 
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