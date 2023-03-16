https://crimea.ria.ru/20230316/krym-vybiral-serdtsem-aksenov-pozdravil-krymchan-s-godovschinoy-referenduma-1127572503.html
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T09:30
2023-03-16T09:30
2023-03-16T09:30
сергей аксенов
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
крым
россия
общество
украина
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_60aec3fc82afe8f58ec2e436e6980265.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю годовщины Общекрымского референдума 2014 года.Однако Россия спасла крымчан от геноцида, защитила их выбор и свободу, дала широкие возможности для развития, отметил Аксенов. За девять лет полуостров прошел большой и сложный путь, который стал "историей успеха и созидания, стойкости и преодоления".И сегодня крымчане участвуют в спецоперации, защищают свою страну и наследие Крымской весны, а также отстаивают выбор жителей новых регионов России. Это "битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие", считает глава республики."В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов. С праздником, друзья! Спасибо всем за труд и любовь к Родине, спасибо нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил глава Крыма.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляПутин может посетить Крым на годовщину воссоединенияРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова
https://crimea.ria.ru/20230316/khronika-krymskoy-vesny-16-marta-1127564085.html
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9203efee0d60eec580b9246310a61214.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, россия, общество, украина, новости крыма
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
Глава Крыма Аксенов: воссоединение с Россией стало символом рождения нового миропорядка
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в поздравлении по случаю годовщины Общекрымского референдума 2014 года.
"Крымчане на референдуме голосовали и сердцем, и разумом. Мы всегда ощущали себя частью России, а хуторская идеология, замешанная на предательстве, которая стала основой украинской государственности, вызывала у людей отвращение. Киевский режим, пришедший к власти после государственного переворота, ясно дал понять, что лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" не декларация, а программа действий", - сказал он.
Однако Россия спасла крымчан от геноцида, защитила их выбор и свободу, дала широкие возможности для развития, отметил Аксенов. За девять лет полуостров прошел большой и сложный путь, который стал "историей успеха и созидания, стойкости и преодоления".
И сегодня крымчане участвуют в спецоперации, защищают свою страну и наследие Крымской весны, а также отстаивают выбор жителей новых регионов России. Это "битва за право нашего народа на жизнь и самостоятельное развитие", считает глава республики.
"В этой борьбе нас поддерживает большая часть человечества, которая устала от произвола Запада. Воссоединение Крыма с Россией стало символом рождения нового многополярного миропорядка, основанного на сотрудничестве, равноправии и взаимном уважении интересов стран и народов. С праздником, друзья! Спасибо всем за труд и любовь к Родине, спасибо нашим защитникам! Победа будет за нами!", - заключил глава Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Читайте также на РИА Новости Крым: