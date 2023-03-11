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Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности,... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T19:43
2023-03-11T19:43
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александр форманчук
мнения
общественная палата крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности, направив их на социальные выплаты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.По его словам, национализация собственности "всех киевских политиков и всякого рода деятелей украинского крымского периода, которые рассматривали Крым лишь как летнюю резиденцию, не вкладывая его развитие ни копейки, – шаг вполне оправданный и своевременный.Он отметил, что речь идет о сотнях объектов по всему Крыму, среди которых недвижимость, доставшаяся их владельцам "по теневым схемам" в смутные 90-е."Их достаточно много. Речь о сотнях различного рода политиков и предпринимателей, которые при помощи теневых схем отстроили себе достаточно большие особняки. И большинство из них сейчас просто содержит охрану, нанимает людей, которые присматривают за этой собственностью. То есть не столько получают прибыль, сколько несут убытки. А нам надо это реализовать. И заниматься этим надо сейчас, не затягивать", – считает Форманчук.Он напомнил, что крымские власти уже ведут такую работу, и она будет продолжена.В Крыму уже национализировали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее. Работа по выявлению таких объектов продолжается, ее сроки пока не ограничены. Как рассказал в интервью РИА Новости Крым глава региона Сергей Аксенов, дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииКрым национализирует имущество 12 украинских банковВ Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, национализация в крыму, новости крыма, александр форманчук, мнения, общественная палата крыма, украина, политика
Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП

Форманчук: деньги от недвижимости украинских олигархов можно пустить на соцвыплаты

19:43 11.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Общественной палаты РК ,политолог Александр Форманчук
Председатель Общественной палаты РК ,политолог Александр Форманчук - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности, направив их на социальные выплаты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
По его словам, национализация собственности "всех киевских политиков и всякого рода деятелей украинского крымского периода, которые рассматривали Крым лишь как летнюю резиденцию, не вкладывая его развитие ни копейки, – шаг вполне оправданный и своевременный.
"Пришло время реализовать эту собственность и деньги направить в бюджет республики, на социальные выплаты", – сказал Форманчук.
Он отметил, что речь идет о сотнях объектов по всему Крыму, среди которых недвижимость, доставшаяся их владельцам "по теневым схемам" в смутные 90-е.
"Их достаточно много. Речь о сотнях различного рода политиков и предпринимателей, которые при помощи теневых схем отстроили себе достаточно большие особняки. И большинство из них сейчас просто содержит охрану, нанимает людей, которые присматривают за этой собственностью. То есть не столько получают прибыль, сколько несут убытки. А нам надо это реализовать. И заниматься этим надо сейчас, не затягивать", – считает Форманчук.
Он напомнил, что крымские власти уже ведут такую работу, и она будет продолжена.
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Вчера, 07:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
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В Крыму уже национализировали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее. Работа по выявлению таких объектов продолжается, ее сроки пока не ограничены.
Как рассказал в интервью РИА Новости Крым глава региона Сергей Аксенов, дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.
В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году.
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