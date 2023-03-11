https://crimea.ria.ru/20230311/sobstvennost-ukrainskikh-oligarkhov-v-krymu-prigoditsya-dlya-sotsvyplat--op-1127482713.html

Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП

Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП

Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности,... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T19:43

2023-03-11T19:43

2023-03-11T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности, направив их на социальные выплаты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.По его словам, национализация собственности "всех киевских политиков и всякого рода деятелей украинского крымского периода, которые рассматривали Крым лишь как летнюю резиденцию, не вкладывая его развитие ни копейки, – шаг вполне оправданный и своевременный.Он отметил, что речь идет о сотнях объектов по всему Крыму, среди которых недвижимость, доставшаяся их владельцам "по теневым схемам" в смутные 90-е."Их достаточно много. Речь о сотнях различного рода политиков и предпринимателей, которые при помощи теневых схем отстроили себе достаточно большие особняки. И большинство из них сейчас просто содержит охрану, нанимает людей, которые присматривают за этой собственностью. То есть не столько получают прибыль, сколько несут убытки. А нам надо это реализовать. И заниматься этим надо сейчас, не затягивать", – считает Форманчук.Он напомнил, что крымские власти уже ведут такую работу, и она будет продолжена.В Крыму уже национализировали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее. Работа по выявлению таких объектов продолжается, ее сроки пока не ограничены. Как рассказал в интервью РИА Новости Крым глава региона Сергей Аксенов, дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииКрым национализирует имущество 12 украинских банковВ Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича

https://crimea.ria.ru/20230310/kak-vlasti-kryma-rasporyadyatsya-kvartiroy-zelenskogo-v-yalte--aksenov-1127444345.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, национализация в крыму, новости крыма, александр форманчук, мнения, общественная палата крыма, украина, политика