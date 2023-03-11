Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОП
Форманчук: деньги от недвижимости украинских олигархов можно пустить на соцвыплаты
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевПредседатель Общественной палаты РК ,политолог Александр Форманчук
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Деньгами, вырученными от продажи национализированной в Крыму недвижимости украинских политиков и олигархов, можно пополнить бюджет республики, в частности, направив их на социальные выплаты. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
По его словам, национализация собственности "всех киевских политиков и всякого рода деятелей украинского крымского периода, которые рассматривали Крым лишь как летнюю резиденцию, не вкладывая его развитие ни копейки, – шаг вполне оправданный и своевременный.
"Пришло время реализовать эту собственность и деньги направить в бюджет республики, на социальные выплаты", – сказал Форманчук.
Он отметил, что речь идет о сотнях объектов по всему Крыму, среди которых недвижимость, доставшаяся их владельцам "по теневым схемам" в смутные 90-е.
"Их достаточно много. Речь о сотнях различного рода политиков и предпринимателей, которые при помощи теневых схем отстроили себе достаточно большие особняки. И большинство из них сейчас просто содержит охрану, нанимает людей, которые присматривают за этой собственностью. То есть не столько получают прибыль, сколько несут убытки. А нам надо это реализовать. И заниматься этим надо сейчас, не затягивать", – считает Форманчук.
Он напомнил, что крымские власти уже ведут такую работу, и она будет продолжена.
В Крыму уже национализировали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного строительства и прочее. Работа по выявлению таких объектов продолжается, ее сроки пока не ограничены.
Как рассказал в интервью РИА Новости Крым глава региона Сергей Аксенов, дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.
В феврале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году.
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