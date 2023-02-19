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В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов
В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов - РИА Новости Крым, 19.02.2023
В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов
Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T11:28
2023-02-19T11:28
2023-02-19T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Глава парламента республики добавил, что работа по выявлению имущества иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжается.Конкретные сроки этой работы пока не определены. Как только она будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги, благодаря чему оно перейдет в руки заинтересованным собственникам, добавил он.В начале февраля депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков
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новости крыма, крым, национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, украина
В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов
Константинов: в Крыму под национализацию попали около 700 объектов украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"За весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму мы национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", - приводит слова Константинова РИА Новости.
Глава парламента республики добавил, что работа по выявлению имущества иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжается.
Конкретные сроки этой работы пока не определены. Как только она будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги, благодаря чему оно перейдет в руки заинтересованным собственникам, добавил он.
В начале февраля депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов,
относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.
Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
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