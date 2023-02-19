https://crimea.ria.ru/20230219/v-krymu-natsionalizirovali-okolo-700-obektov-ukrainskikh-oligarkhov-1127074530.html

В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов

В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов - РИА Новости Крым, 19.02.2023

В Крыму национализировали около 700 объектов украинских олигархов

Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T11:28

2023-02-19T11:28

2023-02-19T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализировали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Глава парламента республики добавил, что работа по выявлению имущества иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжается.Конкретные сроки этой работы пока не определены. Как только она будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги, благодаря чему оно перейдет в руки заинтересованным собственникам, добавил он.В начале февраля депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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