https://crimea.ria.ru/20230523/pokonchim-navsegda-v-krymu-sdelali-zayavlenie-ob-aktivakh-oligarkhov-1128897795.html

Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов

Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов

С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T09:48

2023-05-23T09:48

2023-05-23T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей", и частично погашает этим нанесенный украинскими олигархами ущерб.Как сообщалось, на данный момент власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховКак власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов

https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, украина, крым, недвижимость в крыму, национализация в крыму, новости, новости крыма