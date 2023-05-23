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Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов
Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов
С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T09:48
2023-05-23T09:48
2023-05-23T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей", и частично погашает этим нанесенный украинскими олигархами ущерб.Как сообщалось, на данный момент власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховКак власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, украина, крым, недвижимость в крыму, национализация в крыму, новости, новости крыма
Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов
С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено навсегда - Константинов
09:48 23.05.2023 (обновлено: 09:50 23.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, республиканские власти возвращают их и частично покрывают этим нанесенный киевским режимом ущерб. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.
Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.
"С этим (наличием у украинских олигархов активов в Крыму - ред.) мы решительно намерены покончить раз и навсегда", - сказал Константинов.
Он подчеркнул, что Крым возвращает активы, которые наворовали "русофобы разных мастей", и частично погашает этим нанесенный украинскими олигархами ущерб.
"Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму", - подчеркнул он.
Как сообщалось, на данный момент власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов
, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.
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