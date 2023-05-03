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В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
В Крыму продолжится национализация активов украинских олигархов, власти республики выявляют такие объекты, сообщил председатель республиканского Госсовета... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T09:50
2023-05-03T09:50
2023-05-03T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжится национализация активов украинских олигархов, власти республики выявляют такие объекты, сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.Спикер крымского парламента также добавил, что уже национализированное имущество будет реализовано на аукционе во второй половине текущего года.К этому времени власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОПКак власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновВраги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации
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новости, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), национализация в крыму, крым, общество, украина, недвижимость в крыму
В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
Константинов: в Крыму начинается вторая волна национализации активов украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжится национализация активов украинских олигархов, власти республики выявляют такие объекты, сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества. Мы не можем предварительно оглашать вошедшие в них объекты. Это связано с тем, что украинские собственники, когда узнают о наших планах, активизируются, начинают пытаться выводить прибыль", - цитируют Константинова РИА Новости.
Спикер крымского парламента также добавил, что уже национализированное имущество будет реализовано на аукционе во второй половине текущего года.
Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.
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