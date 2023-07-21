Рейтинг@Mail.ru
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/v-rossii-raskryvaemost-ubiystv-dostigla-istoricheskogo-maksimuma-1130223054.html
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T15:52
2023-07-21T15:53
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
общество
новости
безопасность
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%", – сообщила Волк.К такому выводу пришли по итогам анализа данных за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, уточнили в ведомстве.При этом раскрываемость убийств и покушений на убийство на сегодняшний день достигла исторического максимума – 99%.С января по июнь текущего года раскрыто на 5,4% больше преступлений прошлых лет, из которых почти треть составляют тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, теперь раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Достичь этого удалось благодаря эффективной работе органов внутренних дел, "несмотря на существенный некомплект личного состава", отметили в МВД.Усиление работы по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений тоже дает результаты. Так, в текущем году грабежей стало на 25% меньше, краж – на 17,6%, а разбоев на 11,7%. Количество преступлений против личности, в том числе убийств, изнасилований, избиений с тяжкими последствиями и покушений снизилось на 7,1%. А число криминальных историй, жертвами которых стали дети, – на 8,6%.По словам Вовк, за последние 10 лет объем регистрируемой преступности в стране в целом снизился на 10,9%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давностиСК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 странКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция
https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, общество, новости, безопасность, закон и право
В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума

МВД: в России раскрываемость убийств за год достигла исторического максимума - 99%

15:52 21.07.2023 (обновлено: 15:53 21.07.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%", – сообщила Волк.
К такому выводу пришли по итогам анализа данных за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, уточнили в ведомстве.
При этом раскрываемость убийств и покушений на убийство на сегодняшний день достигла исторического максимума – 99%.
С января по июнь текущего года раскрыто на 5,4% больше преступлений прошлых лет, из которых почти треть составляют тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, теперь раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Достичь этого удалось благодаря эффективной работе органов внутренних дел, "несмотря на существенный некомплект личного состава", отметили в МВД.
Усиление работы по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений тоже дает результаты. Так, в текущем году грабежей стало на 25% меньше, краж – на 17,6%, а разбоев на 11,7%. Количество преступлений против личности, в том числе убийств, изнасилований, избиений с тяжкими последствиями и покушений снизилось на 7,1%. А число криминальных историй, жертвами которых стали дети, – на 8,6%.
По словам Вовк, за последние 10 лет объем регистрируемой преступности в стране в целом снизился на 10,9%.
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 13:24
Севастополец после убийства 24 года скрывался под чужим именем
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
СК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 стран
Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция
 
РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовостиБезопасностьЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
15:31Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
15:19Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
15:06В Евпатории простились с погибшим героем СВО
14:55За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
14:32Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
14:27Банк России принял решение повысить ключевую ставку
14:23Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
14:14Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
14:01Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
13:57Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
13:54В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
13:48Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
13:47РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
13:30Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
13:28Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
13:18Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Лента новостейМолния