https://crimea.ria.ru/20230721/v-rossii-raskryvaemost-ubiystv-dostigla-istoricheskogo-maksimuma-1130223054.html

В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума

В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума

Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T15:52

2023-07-21T15:52

2023-07-21T15:53

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Количество преступлений, совершенных в России с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ уменьшилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. А раскрываемость убийств достигла исторического максимума. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%", – сообщила Волк.К такому выводу пришли по итогам анализа данных за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, уточнили в ведомстве.При этом раскрываемость убийств и покушений на убийство на сегодняшний день достигла исторического максимума – 99%.С января по июнь текущего года раскрыто на 5,4% больше преступлений прошлых лет, из которых почти треть составляют тяжкие и особо тяжкие. Кроме того, теперь раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Достичь этого удалось благодаря эффективной работе органов внутренних дел, "несмотря на существенный некомплект личного состава", отметили в МВД.Усиление работы по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений тоже дает результаты. Так, в текущем году грабежей стало на 25% меньше, краж – на 17,6%, а разбоев на 11,7%. Количество преступлений против личности, в том числе убийств, изнасилований, избиений с тяжкими последствиями и покушений снизилось на 7,1%. А число криминальных историй, жертвами которых стали дети, – на 8,6%.По словам Вовк, за последние 10 лет объем регистрируемой преступности в стране в целом снизился на 10,9%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давностиСК расследует уголовные дела против 160 наемников из 33 странКак нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полиция

https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, общество, новости, безопасность, закон и право