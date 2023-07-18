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В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
В Крыму в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыто убийство 14-летней давности, ход дела находится на контроле прокуратуры Крыма. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T12:36
2023-07-18T12:36
2023-07-18T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыто убийство 14-летней давности, ход дела находится на контроле прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По информации МВД по Республике Крым, погибшая занималась оказанием интимных услуг. Тогда подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позже оперативники установили его личность."Причастность подозреваемого к совершению преступления определена по результатам ДНК-анализа биологических следов, изъятых с места совершения изнасилования, совершенного в 2017 году в Керчи. ДНК с места преступления совпало с образцами, изъятыми в 2009 году", - проинформировали в МВД.Правоохранители выяснили, что 61-летний подозреваемый уже отбывает наказание за изнасилование в исправительной колонии в Республике Адыгея.Как рассказали в Следкоме Крыма, мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован из мест заключения в Симферополь для проведения следственных действий, где в ходе проверки показаний на местности подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговорОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковБыл похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца
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В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
Прокуратура Крыма: житель Симферополя ответит за убийство женщины в 2009 году
12:36 18.07.2023 (обновлено: 13:06 18.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыто убийство 14-летней давности, ход дела находится на контроле прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Неоднократно заслушан ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства в 2009 году 25-летней жительницы Симферополя. Девушке было нанесено не менее четырех ударов по голове, от которых последняя скончалась. Тело пострадавшей обнаружено в районе улицы Плотинной в крымской столице", - говорится в сообщении.
По информации МВД по Республике Крым, погибшая занималась оказанием интимных услуг. Тогда подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позже оперативники установили его личность.
"Причастность подозреваемого к совершению преступления определена по результатам ДНК-анализа биологических следов, изъятых с места совершения изнасилования, совершенного в 2017 году в Керчи. ДНК с места преступления совпало с образцами, изъятыми в 2009 году", - проинформировали в МВД.
Правоохранители выяснили, что 61-летний подозреваемый уже отбывает наказание за изнасилование в исправительной колонии в Республике Адыгея.
Как рассказали в Следкоме Крыма, мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован из мест заключения в Симферополь для проведения следственных действий, где в ходе проверки показаний на местности подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.
"Главным следственным управлением Следкома РФ по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 61-летнему жителю Симферополя в совершении убийства, совершенного 23 октября 2009 года", - заключили в СК.
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