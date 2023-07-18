https://crimea.ria.ru/20230718/v-krymu-raskryto-zhestokoe-ubiystvo-14-letney-davnosti-1130140958.html

В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности

В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности - РИА Новости Крым, 18.07.2023

В Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности

В Крыму в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыто убийство 14-летней давности, ход дела находится на контроле прокуратуры Крыма. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T12:36

2023-07-18T12:36

2023-07-18T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках расследования преступлений прошлых лет раскрыто убийство 14-летней давности, ход дела находится на контроле прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По информации МВД по Республике Крым, погибшая занималась оказанием интимных услуг. Тогда подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов, однако позже оперативники установили его личность."Причастность подозреваемого к совершению преступления определена по результатам ДНК-анализа биологических следов, изъятых с места совершения изнасилования, совершенного в 2017 году в Керчи. ДНК с места преступления совпало с образцами, изъятыми в 2009 году", - проинформировали в МВД.Правоохранители выяснили, что 61-летний подозреваемый уже отбывает наказание за изнасилование в исправительной колонии в Республике Адыгея.Как рассказали в Следкоме Крыма, мужчина свою вину признал полностью. Он был этапирован из мест заключения в Симферополь для проведения следственных действий, где в ходе проверки показаний на местности подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговорОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковБыл похож на "закладчика": в Крыму осудят мужчину за убийство незнакомца

https://crimea.ria.ru/20230627/sevastopolets-posle-ubiystva-24-goda-skryvalsya-pod-chuzhim-imenem-1129664126.html

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