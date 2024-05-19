В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.Директор сафари-парка рассказал, что львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения. Малышей быстро помыли, обсушили, согрели и накормили.В воскресенье сотрудники парка осмотрели еще двоих новорожденных. Их тоже искупали, накормили и вернули маме. В парке надеются, что воссоединение львиной семьи пройдет на отлично.Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка, отметил Зубков.С новых регионов в парк "Тайган" в Крыму ранее привезли около двухсот зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.
Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.
В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.
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