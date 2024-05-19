https://crimea.ria.ru/20240519/v-taygane-lvitsa-otkazalas-ot-trekh-novorozhdennykh-lvyat-1137399727.html

В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят

В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят - РИА Новости Крым, 19.05.2024

В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят

Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T16:03

2024-05-19T16:03

2024-05-19T16:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.Директор сафари-парка рассказал, что львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения. Малышей быстро помыли, обсушили, согрели и накормили.В воскресенье сотрудники парка осмотрели еще двоих новорожденных. Их тоже искупали, накормили и вернули маме. В парке надеются, что воссоединение львиной семьи пройдет на отлично.Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка, отметил Зубков.С новых регионов в парк "Тайган" в Крыму ранее привезли около двухсот зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, олег зубков, парк львов "тайган", зоопарк