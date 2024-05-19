Рейтинг@Mail.ru
В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240519/v-taygane-lvitsa-otkazalas-ot-trekh-novorozhdennykh-lvyat-1137399727.html
В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят
В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят - РИА Новости Крым, 19.05.2024
В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят
Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T16:03
2024-05-19T16:19
новости крыма
крым
олег зубков
парк львов "тайган"
зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137399911_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_8be105d8e3e7daec0d85d9b7e81d4e04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.Директор сафари-парка рассказал, что львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения. Малышей быстро помыли, обсушили, согрели и накормили.В воскресенье сотрудники парка осмотрели еще двоих новорожденных. Их тоже искупали, накормили и вернули маме. В парке надеются, что воссоединение львиной семьи пройдет на отлично.Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка, отметил Зубков.С новых регионов в парк "Тайган" в Крыму ранее привезли около двухсот зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
https://crimea.ria.ru/20240425/strizhka-i-remont-zhivotnye-krymskikh-zooparkov-gotovyatsya-k-letu-1136851309.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137399911_103:0:1280:883_1920x0_80_0_0_e0e80cee819263950465080140b3d356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, олег зубков, парк львов "тайган", зоопарк
В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят

В сафари-парке "Тайган" в Крыму львица отказалась от трех из пяти новорожденных львят

16:03 19.05.2024 (обновлено: 16:19 19.05.2024)
 
© Фото Олег ЗубковВ сафари-парке "Тайган" в Крыму львица отказалась от трех из пяти новорожденных львят
В сафари-парке Тайган в Крыму львица отказалась от трех из пяти новорожденных львят
© Фото Олег Зубков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Львица отказалась от новорожденных львят в крымском сафари-парке "Тайган". Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.

"В субботу львица, родившая пятерых львят, отказалась троих выкармливать. Пришлось срочно их забирать и проводить реанимационные действия, – сообщил Зубков на своей странице в социальной сети.

Директор сафари-парка рассказал, что львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения. Малышей быстро помыли, обсушили, согрели и накормили.
В воскресенье сотрудники парка осмотрели еще двоих новорожденных. Их тоже искупали, накормили и вернули маме. В парке надеются, что воссоединение львиной семьи пройдет на отлично.
Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка, отметил Зубков.
© Фото Олег ЗубковСотрудники парка осмотрели двоих новорожденных львят
Сотрудники парка осмотрели двоих новорожденных львят
1 из 3
Сотрудники парка осмотрели двоих новорожденных львят
© Фото Олег Зубков
© Фото Олег ЗубковЛьвята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения
Львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения
2 из 3
Львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения
© Фото Олег Зубков
© Фото Олег ЗубковЗаботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка
Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка
3 из 3
Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка
© Фото Олег Зубков
1 из 3
Сотрудники парка осмотрели двоих новорожденных львят
© Фото Олег Зубков
2 из 3
Львята замерзли, были голодные и плохо реагировали на прикосновения
© Фото Олег Зубков
3 из 3
Заботы по уходу за тремя отказниками возьмут на себя сотрудники парка
© Фото Олег Зубков
С новых регионов в парк "Тайган" в Крыму ранее привезли около двухсот зверей и птиц, которые нуждались в помощи и лечении.
Также Олег Зубков рассказал, что крымский зоопарк "Сказка" и биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений.
Животных, которые раньше находились в зоопарках или цирках на территории новых регионов РФ, вывозят регулярно. Неоднократно в подобных операциях участвовали волонтеры из Крыма, а владелец крымских зоопарков Олег Зубков приютил у себя множество зверей из Херсонской области.
В начале января у пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, родились двое детенышей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами
Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
Экзотические животные в Крыму готовятся к летнему туристическому сезону - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 21:13
Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету
 
Новости КрымаКрымОлег ЗубковПарк львов "Тайган"Зоопарк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
17:07На Крымском мосту растет очередь
16:43В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек
16:09В Иране разбился вертолет президента Раиси
16:03В "Тайгане" львица отказалась от трех новорожденных львят
15:31"Сборная солянка": юрист – о списке запрещенных лекарств для водителей
14:58Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
14:40Армия России громит ВСУ и продвигается в Харьковской области и Донбассе
14:27Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
13:57Более 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
13:44В лесопарке Москвы найдено тело 13-летней девочки
13:35В Крым запускают поезд из Мурманска
13:21Сотрудники "России сегодня" приняли участие во Всероссийском полумарафоне
12:51Стало известно состояние премьера Словакии Фицо после покушения
12:45Прокуратура контролирует проверку ДТП с ребенком в Севастополе
12:23В Севастополе и пригороде нет света из-за неотложных работ – адреса
11:59Развожаев рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Севастополь
11:55Балаклава обесточена из-за аварии на сетях
11:49Взрывы гремят в Харькове и Одессе
11:34Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
Лента новостейМолния