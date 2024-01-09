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У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей

У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей - РИА Новости Крым, 09.01.2024

У перевезенных в Крым из Мариуполя львов родились двое детенышей

У пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, в ночь на Рождество родились двое детенышей. Об этом рассказал директор... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T17:22

2024-01-09T17:22

2024-01-09T17:22

олег зубков

новости крыма

парк львов "тайган"

мариуполь

зоопарк

животные

крым

рождество христово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. У пары львов, привезенных в крымский сафари-парк "Тайган" из мариупольского зоопарка, в ночь на Рождество родились двое детенышей. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков в своем YouTube-канале.Сотрудники парка перестраховались и на всякий случай загнали самца в вольер, чтобы он не причинил малышам вред, но в этом, по словам директора, нет необходимости, и Самсона можно смело пустить к маме и детенышам.Зубков также отметил, что это уже четвертая львица, которая принесла потомство от Самсона.В ноябре прошлого года у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое детенышей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встал на лапы парализованный львенок СимбаВ Крым привезли редких белых бенгальских тигровШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

мариуполь

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олег зубков, новости крыма, парк львов "тайган", мариуполь, зоопарк, животные, крым, рождество христово