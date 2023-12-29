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В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба - РИА Новости Крым, 29.12.2023
В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T13:23
2023-12-29T13:23
крым
парк львов "тайган"
олег зубков
животные
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить. Об этом сообщил директор сафари-парка Олег Зубков."Продолжаем радоваться за нашего львенка Симбу, который стал активным. Он поднялся на задние ноги, начал активно ходить, интересоваться всем, что происходит в карантинном помещении и вокруг него", – рассказал Зубков на своем Youtube-канале.По словам директора "Тайгана", у Симбы появилась тяга к жизни. Львенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. Зубков считает выздоровление животного очень значимым событием, поскольку шансы так и не встать на задние конечности были довольно велики.Симбу передали в "Тайган" несколько недель назад из города Саки, где он жил в частном доме в качестве питомца. Хозяева привезли львенка в парк, когда у него отказали задние лапы. Специалисты выяснили, что хищнику не хватало витаминов из-за неправильного кормления. Симба набирал вес, но его кости не крепли. От боли львенок не подпускал к себе людей.Ранее в "Тайган" из новых субъектов РФ привезли очередную группу животных, в их числе пять редких белых бенгальских тигров.Читайте также на РИА Новости Крым:47 га тропических рек и лесов: планы по расширению парка львов "Тайган"Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка
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крым, парк львов "тайган", олег зубков, животные, новости крыма
В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба

Спасенный в Крыму львенок Симба с парализованными задними лапами начал ходить – Зубков

13:23 29.12.2023
 
© Скриншот с YouTube-канала директора сафари-парка Олега ЗубковаВ Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
© Скриншот с YouTube-канала директора сафари-парка Олега Зубкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить. Об этом сообщил директор сафари-парка Олег Зубков.
"Продолжаем радоваться за нашего львенка Симбу, который стал активным. Он поднялся на задние ноги, начал активно ходить, интересоваться всем, что происходит в карантинном помещении и вокруг него", – рассказал Зубков на своем Youtube-канале.
По словам директора "Тайгана", у Симбы появилась тяга к жизни. Львенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. Зубков считает выздоровление животного очень значимым событием, поскольку шансы так и не встать на задние конечности были довольно велики.
"Думаю, через неделю мы будем бегать, а через две недели закончится карантин, и мы будем гулять по парку и знакомится с другими львами", - добавил директор сафари-парка.
Симбу передали в "Тайган" несколько недель назад из города Саки, где он жил в частном доме в качестве питомца. Хозяева привезли львенка в парк, когда у него отказали задние лапы. Специалисты выяснили, что хищнику не хватало витаминов из-за неправильного кормления. Симба набирал вес, но его кости не крепли. От боли львенок не подпускал к себе людей.
Ранее в "Тайган" из новых субъектов РФ привезли очередную группу животных, в их числе пять редких белых бенгальских тигров.
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КрымПарк львов "Тайган"Олег ЗубковЖивотныеНовости Крыма
 
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