https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-vstal-na-lapy-paralizovannyy-lvenok-simba-1133896470.html

В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба

В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба - РИА Новости Крым, 29.12.2023

В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба

Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T13:23

2023-12-29T13:23

2023-12-29T13:23

крым

парк львов "тайган"

олег зубков

животные

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить. Об этом сообщил директор сафари-парка Олег Зубков."Продолжаем радоваться за нашего львенка Симбу, который стал активным. Он поднялся на задние ноги, начал активно ходить, интересоваться всем, что происходит в карантинном помещении и вокруг него", – рассказал Зубков на своем Youtube-канале.По словам директора "Тайгана", у Симбы появилась тяга к жизни. Львенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. Зубков считает выздоровление животного очень значимым событием, поскольку шансы так и не встать на задние конечности были довольно велики.Симбу передали в "Тайган" несколько недель назад из города Саки, где он жил в частном доме в качестве питомца. Хозяева привезли львенка в парк, когда у него отказали задние лапы. Специалисты выяснили, что хищнику не хватало витаминов из-за неправильного кормления. Симба набирал вес, но его кости не крепли. От боли львенок не подпускал к себе людей.Ранее в "Тайган" из новых субъектов РФ привезли очередную группу животных, в их числе пять редких белых бенгальских тигров.Читайте также на РИА Новости Крым:47 га тропических рек и лесов: планы по расширению парка львов "Тайган"Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка

https://crimea.ria.ru/20231111/pervyy-tygydyk-lvitse-iz-melitopolya-v-krymu-bolshe-ne-nuzhna-operatsiya-1132733370.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, парк львов "тайган", олег зубков, животные, новости крыма