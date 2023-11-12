https://crimea.ria.ru/20231112/podarili-bolshomu-nachalniku-v-krym-iz-donetska-vezut-lvenka-1132731865.html

"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка

"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка - РИА Новости Крым, 12.11.2023

"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка

Очередной маленький львенок едет в Крым из новых российский субъектов. Он поселится в Парке львов в Белогорском районе Крыма, рассказал РИА Новости Крым Олег... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T08:01

2023-11-12T08:01

2023-11-12T08:01

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парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Очередной маленький львенок едет в Крым из новых российский субъектов. Он поселится в Парке львов в Белогорском районе Крыма, рассказал РИА Новости Крым Олег Зубков.По его словам, когда-то хищника подарили донецкому "большому начальнику", но он решил, что не стоит пытаться воспитывать дикое животное самостоятельно, и лучше передать его специалистам."Подарили человеку, а он, видя эти истории, решил передать его в зоопарк, понимает, что, когда лев вырастет, держать его дома не получится, нельзя", - отметил Зубков.В Белогорском Парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов России. Уже было семь поездок на новые территории.Так, в начале октября в Крым привезли из Мелитополя четырехмесячную львицу с переломанной лапой, которую сотрудники МВД изъяли у живодеров. Сейчас животное находится в "Тайгане" и уже идет на поправку.Ранее Олег Зубков вывез животных из зооуголка в Новой Каховке, также в Крым переселились обитатели из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин, из Мариупольского зоопарка и из Донецкого зоопарка "Придорожный".Сайт РИА Новости Крым рассказывал, как перевозили животных из новых регионов РФ, как они обживаются на новом месте и как получали документы российского образца.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операцияЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопаркИз зоны СВО спасли двух брошенных леопардов

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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крым, парк львов "тайган", животные, олег зубков, донецк, новости крыма