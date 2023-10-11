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Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя

Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя

В Крыму пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров в Мелитополе. Через три недели, когда животное... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T18:45

2023-10-11T18:45

2023-10-11T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров в Мелитополе. Через три недели, когда животное немного окрепнет, его прооперируют: на переломанные кости наложат титановые пластины. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов.По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что львица пока отказывается переходить на сухой корм, который богат микроэлементами и кальцием."Ее содержали в клетке высотой буквально 20 сантиметров, метр на метр. Это привело к гиподинамии (недостаток двигательной активности — ред.), она только иногда двигалась, когда гуляла по городу или в парке, а для кошек гиподинамия – это страшно. Ее кормили не по специальному рациону и даже давали ей шашлык. С ней фотографировались, в парках ее показывали, наигрались с нею", - рассказал Зубков.В Мелитополе львица по кличке Асада (с арабского "лев", "могучий", богатырь" - ред.) появилась в возрасте трех недель, а это очень рано. В таком возрасте львята еще питаются молоком матери, уточнил владелец парка львов.Также он отметил, что ранее в одной из мелитопольских ветклиник животному наложили гипс. Со слов специалистов этого учреждения, когда хозяева привезли травмированное животное, то сказали, что лапу перебили дверью машины.По словам Зубкова, если животное пойдет на поправку, то жить в прайде, скорее всего, уже не сможет, львы ее могут не принять, к тому же, львица не сможет полноценно защищаться."У конфискованного животного поломано не только здоровье, но и психика. И работы с ней будет очень много", - отметил Зубков.В Белогорском парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов России."Это была наша седьмая поездка на новые территории. Ранее мы также вывезли из зооуголка в Новой Каховке много животных, из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин - мы привезли в Крым енотов, волков, осла, ламу, из Мариупольского зоопарка вывезли львов, медведей, из Донецкого зоопарка "Придорожный" привезли десятки животных", - заключил Зубков.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как проходила транспортировка животных из новых российских регионов, как они себя чувствуют на новом месте и как получали свои первые российские документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк

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2023

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крым, мелитополь, животные, олег зубков, херсонская область, новости крыма, новости