Рейтинг@Mail.ru
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231011/vstavyat-titanovye-plastiny-v-krymu-pytayutsya-spasti-lvitsu-iz-melitopolya-1132014971.html
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя
В Крыму пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров в Мелитополе. Через три недели, когда животное... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T18:45
2023-10-11T18:45
эксклюзивы риа новости крым
крым
мелитополь
животные
олег зубков
херсонская область
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132014519_206:29:1763:905_1920x0_80_0_0_271b4e33e46e7ea5dade366d5579d960.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров в Мелитополе. Через три недели, когда животное немного окрепнет, его прооперируют: на переломанные кости наложат титановые пластины. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов.По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что львица пока отказывается переходить на сухой корм, который богат микроэлементами и кальцием."Ее содержали в клетке высотой буквально 20 сантиметров, метр на метр. Это привело к гиподинамии (недостаток двигательной активности — ред.), она только иногда двигалась, когда гуляла по городу или в парке, а для кошек гиподинамия – это страшно. Ее кормили не по специальному рациону и даже давали ей шашлык. С ней фотографировались, в парках ее показывали, наигрались с нею", - рассказал Зубков.В Мелитополе львица по кличке Асада (с арабского "лев", "могучий", богатырь" - ред.) появилась в возрасте трех недель, а это очень рано. В таком возрасте львята еще питаются молоком матери, уточнил владелец парка львов.Также он отметил, что ранее в одной из мелитопольских ветклиник животному наложили гипс. Со слов специалистов этого учреждения, когда хозяева привезли травмированное животное, то сказали, что лапу перебили дверью машины.По словам Зубкова, если животное пойдет на поправку, то жить в прайде, скорее всего, уже не сможет, львы ее могут не принять, к тому же, львица не сможет полноценно защищаться."У конфискованного животного поломано не только здоровье, но и психика. И работы с ней будет очень много", - отметил Зубков.В Белогорском парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов России."Это была наша седьмая поездка на новые территории. Ранее мы также вывезли из зооуголка в Новой Каховке много животных, из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин - мы привезли в Крым енотов, волков, осла, ламу, из Мариупольского зоопарка вывезли львов, медведей, из Донецкого зоопарка "Придорожный" привезли десятки животных", - заключил Зубков.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как проходила транспортировка животных из новых российских регионов, как они себя чувствуют на новом месте и как получали свои первые российские документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
крым
мелитополь
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132014519_170:0:1603:1075_1920x0_80_0_0_3cc218a4e13c060ac9ca170152657db1.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мелитополь, животные, олег зубков, херсонская область, новости крыма, новости
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя

Зубков: львенку из Мелитополя установят титановые пластины на поломанную лапу

18:45 11.10.2023
 
© Стопкадр с видео, опубликованного на каналеОлега ЗубковаНа сломанную лапу наложен гипс
На сломанную лапу наложен гипс
© Стопкадр с видео, опубликованного на каналеОлега Зубкова
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров в Мелитополе. Через три недели, когда животное немного окрепнет, его прооперируют: на переломанные кости наложат титановые пластины. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.
Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов.
"Сейчас волнуюсь за то, что она не двигается. Только лежит, потому что ей больно вставать на лапы. Мы продолжаем ее кормить фаршем . Выживет она или не выживет – это большой вопрос", - рассказал РИА Новости Крым Олег Зубков.
По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что львица пока отказывается переходить на сухой корм, который богат микроэлементами и кальцием.
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаМаленькую львицу ждет операция
Маленькую львицу ждет операция
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Маленькую львицу ждет операция
"Ее содержали в клетке высотой буквально 20 сантиметров, метр на метр. Это привело к гиподинамии (недостаток двигательной активности — ред.), она только иногда двигалась, когда гуляла по городу или в парке, а для кошек гиподинамия – это страшно. Ее кормили не по специальному рациону и даже давали ей шашлык. С ней фотографировались, в парках ее показывали, наигрались с нею", - рассказал Зубков.
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаЛапа животного сломана
Лапа животного сломана
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Лапа животного сломана
В Мелитополе львица по кличке Асада (с арабского "лев", "могучий", богатырь" - ред.) появилась в возрасте трех недель, а это очень рано. В таком возрасте львята еще питаются молоком матери, уточнил владелец парка львов.
Также он отметил, что ранее в одной из мелитопольских ветклиник животному наложили гипс. Со слов специалистов этого учреждения, когда хозяева привезли травмированное животное, то сказали, что лапу перебили дверью машины.
"Через три недели мы планируем провести операцию на переломанной в нескольких местах лапе, будут накладывать титановые пластины", - рассказал Зубков, отметив, что оперировать будут ветеринар из Симферополя.
По словам Зубкова, если животное пойдет на поправку, то жить в прайде, скорее всего, уже не сможет, львы ее могут не принять, к тому же, львица не сможет полноценно защищаться.
"У конфискованного животного поломано не только здоровье, но и психика. И работы с ней будет очень много", - отметил Зубков.
В Белогорском парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов России.
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаМаленькая львица Асада не может ходить
Маленькая львица Асада не может ходить
© Стопкадры с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Маленькая львица Асада не может ходить
"Это была наша седьмая поездка на новые территории. Ранее мы также вывезли из зооуголка в Новой Каховке много животных, из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин - мы привезли в Крым енотов, волков, осла, ламу, из Мариупольского зоопарка вывезли львов, медведей, из Донецкого зоопарка "Придорожный" привезли десятки животных", - заключил Зубков.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал, как проходила транспортировка животных из новых российских регионов, как они себя чувствуют на новом месте и как получали свои первые российские документы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
Маленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолента
Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМелитопольЖивотныеОлег ЗубковХерсонская областьНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:37Управляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу
19:27В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:19"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности
18:45Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя
18:28В Симферополе ограничат движение по Пролетарской и еще двум улицам
18:18Путин посетит Китай и Кыргызстан – визиты пройдут на следующей неделе
17:57Отмена приговора: в Крыму организатор убийства повторно пойдет под суд
17:35Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор
17:03Пьяное смертельное ДТП: член Общественной палаты Крыма взят под стражу
16:47Рикошет по Европе: что изменит конфликт Израиля и Палестины
16:16Путин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликта
16:02Армия России громит противника: за сутки ВСУ потеряли почти тысячу солдат
15:47Страхи Зеленского обоснованы: почему Запад поможет Израилю, а не Украине
15:28Санкции ЕС вывели из строя паркоматы в Севастополе
15:01Военные РФ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 в районе Кривого Рога
14:34Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Видео
14:20Крымчанина будут судить за нападение на полицейского
13:43МСП южных регионов получили более 1 млрд рублей по спецпрограмме КМСП
13:17Когда в Крым вернется тепло
Лента новостейМолния