https://crimea.ria.ru/20231114/sher-khan-iz-donetska-v-krymu-v-safari-parke-poselilsya-novyy-zhitel-1132783480.html

Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

В Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан, который был вывезен с территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T20:18

2023-11-14T20:18

2023-11-14T20:18

олег зубков

новости крыма

крым

эксклюзивы риа новости крым

белогорский район

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0e/1132783290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a557faa7d77a6b2ca8c25a442e8b3263.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан, который был вывезен с территории Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец зоопарка Олег Зубков.Ранее сайт РИА Новости сообщал, что Зубков отправился в Донецк, чтобы забрать маленького львенка, подаренного донецкому "большому начальнику", который осознал, что не стоит пытаться воспитывать дикое животное самостоятельно, а лучше передать его специалистам.По его словам, дорога прошла хорошо, в целом львенок неплохо перенес транспортировку. Проблем на административной границе не возникло.Сейчас новый обитатель Парка львов находится на карантине, который продлится 30 дней и предусмотрен для всех вновь прибывших животных, которых определяют в соответствующие условия зоопарка, объяснил владелец сафари-парка.Эта поездка в Донецк за новыми обитателями в сафари-парк стала для Олега Зубкова восьмой по счету. Владелец признается: "планируются и еще такие поездки, но пока их анонсировать рано".В Белогорском Парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов РФ.Так, в начале октября в Белогорский район привезли из Мелитополя четырехмесячную львицу с поврежденной лапой, которую сотрудники МВД изъяли у живодеров. Сейчас дикая кошка живет в "Тайгане" и уже идет на поправку.Ранее Олег Зубков вывез животных из зооуголка в Новой Каховке, также на полуостров переселились обитатели из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин, из Мариупольского зоопарка и из Донецкого зоопарка "Придорожный".Сайт РИА Новости Крым рассказывал, как перевозили животных из новых регионов РФ, как они обживаются на новом месте и как получали документы российского образца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаПервый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция

крым

белогорский район

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

олег зубков, новости крыма, крым, белогорский район, донецкая народная республика (днр)