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Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель
В Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан, который был вывезен с территории Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T20:18
2023-11-14T20:18
олег зубков
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белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан, который был вывезен с территории Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец зоопарка Олег Зубков.Ранее сайт РИА Новости сообщал, что Зубков отправился в Донецк, чтобы забрать маленького львенка, подаренного донецкому "большому начальнику", который осознал, что не стоит пытаться воспитывать дикое животное самостоятельно, а лучше передать его специалистам.По его словам, дорога прошла хорошо, в целом львенок неплохо перенес транспортировку. Проблем на административной границе не возникло.Сейчас новый обитатель Парка львов находится на карантине, который продлится 30 дней и предусмотрен для всех вновь прибывших животных, которых определяют в соответствующие условия зоопарка, объяснил владелец сафари-парка.Эта поездка в Донецк за новыми обитателями в сафари-парк стала для Олега Зубкова восьмой по счету. Владелец признается: "планируются и еще такие поездки, но пока их анонсировать рано".В Белогорском Парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов РФ.Так, в начале октября в Белогорский район привезли из Мелитополя четырехмесячную львицу с поврежденной лапой, которую сотрудники МВД изъяли у живодеров. Сейчас дикая кошка живет в "Тайгане" и уже идет на поправку.Ранее Олег Зубков вывез животных из зооуголка в Новой Каховке, также на полуостров переселились обитатели из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин, из Мариупольского зоопарка и из Донецкого зоопарка "Придорожный".Сайт РИА Новости Крым рассказывал, как перевозили животных из новых регионов РФ, как они обживаются на новом месте и как получали документы российского образца.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаПервый тыгыдык: львице из Мелитополя в Крыму больше не нужна операция
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4.7
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60
олег зубков, новости крыма, крым, белогорский район, донецкая народная республика (днр)
Шер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель

В Крым из Донецка привезли двухмесячного львенка по кличке Шер-Хан

20:18 14.11.2023
 
© Telegram Олег ЗубковСтоп-кадр с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Стоп-кадр с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
© Telegram Олег Зубков
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан, который был вывезен с территории Донецкой Народной Республики. Об этом РИА Новости Крым рассказал владелец зоопарка Олег Зубков.
Ранее сайт РИА Новости сообщал, что Зубков отправился в Донецк, чтобы забрать маленького львенка, подаренного донецкому "большому начальнику", который осознал, что не стоит пытаться воспитывать дикое животное самостоятельно, а лучше передать его специалистам.
"К нам обратились люди из Донецка, для которых львенок стал живым подарком, и сказали, что приняли решение передать его в парк на безвозмездной основе. Мы поехали и забрали. Ведь наш долг собирать всех таких экзотических животных. Зовут его Шер-Хан, ему два месяца", – уточнил Зубков.
По его словам, дорога прошла хорошо, в целом львенок неплохо перенес транспортировку. Проблем на административной границе не возникло.
Сейчас новый обитатель Парка львов находится на карантине, который продлится 30 дней и предусмотрен для всех вновь прибывших животных, которых определяют в соответствующие условия зоопарка, объяснил владелец сафари-парка.
"Львенок здоров, у него все замечательно. Прежние хозяева его хорошо содержали – у них на предприятии была оборудована для него специальная комната. Питается он исключительно мясом. Уже через месяц мы выпустим его в вольер к нашим львятам-подросткам", – Зубков.
Эта поездка в Донецк за новыми обитателями в сафари-парк стала для Олега Зубкова восьмой по счету. Владелец признается: "планируются и еще такие поездки, но пока их анонсировать рано".
В Белогорском Парке львов проживает уже около сотни зверей и птиц, которые были вывезены из новых регионов РФ.
Так, в начале октября в Белогорский район привезли из Мелитополя четырехмесячную львицу с поврежденной лапой, которую сотрудники МВД изъяли у живодеров. Сейчас дикая кошка живет в "Тайгане" и уже идет на поправку.
Ранее Олег Зубков вывез животных из зооуголка в Новой Каховке, также на полуостров переселились обитатели из Херсонского зооуголка, с острова Малый Потемкин, из Мариупольского зоопарка и из Донецкого зоопарка "Придорожный".
Сайт РИА Новости Крым рассказывал, как перевозили животных из новых регионов РФ, как они обживаются на новом месте и как получали документы российского образца.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОлег ЗубковНовости КрымаКрымБелогорский районДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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