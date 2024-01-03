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Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
Малышке панде из Московского зоопарка выбрали имя - ее назвали Катюша. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T12:01
2024-01-03T12:01
2024-01-03T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Малышке панде из Московского зоопарка выбрали имя - ее назвали Катюша. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, это имя выбирали москвичи на голосовании. Изначально было предложено 10 имен. В лидеры вышли три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Катюше уже четыре месяца. Весит она уже больше 8,5 кг, а длина тела с хвостиком – 79,5 см.Катюша - первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке. Она появилась на свет 30 августа. Родители малышки – Жуи и Диндин – приехали в Москву в 2019 году, этой весной их познакомили.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Израиля в Бахчисарай: как в Крыму появился первый бегемотВ Крыму родились трое детенышей у привезенных из Мариуполя львовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму - фотолента
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москва, животные, общество, россия, сергей собянин, новости, московский зоопарк
Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
Маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей