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Как живет первый в России детеныш большой панды – видео - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Как живет первый в России детеныш большой панды – видео
Как живет первый в России детеныш большой панды – видео - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Как живет первый в России детеныш большой панды – видео
Первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке, чувствует себя хорошо, специалисты провели первый осмотр малышки вне инкубатора, РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T13:21
2023-10-14T13:21
новости
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москва
московский зоопарк
животные
сергей собянин
китай
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке, чувствует себя хорошо, специалисты провели первый осмотр малышки вне инкубатора, сообщила сотрудник зоопарка Светлана Акулова.По словам Акуловой, вес животного достиг 2 770 грамм, длина без хвоста – 40,1 см, а сам хвост – 6,8 см.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке 30 августа, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Это уникальное событие стало возможно благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов. Родители малыша – Жуи и Диндин – приехали в Москву в 2019 году, этой весной их познакомили. Поскольку панды – национальное достояние Китая, их передача в другую страну является знаком большого доверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Повалялась в сугробах, залезла на ель: панда в Китае радуется первому снегуВставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из МелитополяИз зоны СВО спасли двух брошенных леопардов
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новости, россия, москва, московский зоопарк, животные, сергей собянин, китай, в мире
Как живет первый в России детеныш большой панды – видео

Московский зоопарк показал, как подрастает первый в истории России детеныш панды

13:21 14.10.2023
 
© Пресс-служба Московского зоопарка / Перейти в фотобанкПервый в России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
Первый в России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
© Пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке, чувствует себя хорошо, специалисты провели первый осмотр малышки вне инкубатора, сообщила сотрудник зоопарка Светлана Акулова.

"Важный шаг – это первый осмотр не в инкубаторе, а в корзинке. Малышка уже достаточно большая, ее терморегуляция совершенствуется и она все уверенней себя чувствует на открытом воздухе", написала Акулова в своем Telegram-канале.

По словам Акуловой, вес животного достиг 2 770 грамм, длина без хвоста – 40,1 см, а сам хвост – 6,8 см.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке 30 августа, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Это уникальное событие стало возможно благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов. Родители малыша – Жуи и Диндин – приехали в Москву в 2019 году, этой весной их познакомили. Поскольку панды – национальное достояние Китая, их передача в другую страну является знаком большого доверия.
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