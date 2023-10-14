https://crimea.ria.ru/20231014/kak-zhivet-pervyy-v-rossii-detenysh-bolshoy-pandy--video-1132088944.html

Как живет первый в России детеныш большой панды – видео

Как живет первый в России детеныш большой панды – видео - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Как живет первый в России детеныш большой панды – видео

Первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке, чувствует себя хорошо, специалисты провели первый осмотр малышки вне инкубатора, РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T13:21

2023-10-14T13:21

2023-10-14T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Первый в истории России детеныш большой панды, рожденный в Московском зоопарке, чувствует себя хорошо, специалисты провели первый осмотр малышки вне инкубатора, сообщила сотрудник зоопарка Светлана Акулова.По словам Акуловой, вес животного достиг 2 770 грамм, длина без хвоста – 40,1 см, а сам хвост – 6,8 см.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке 30 августа, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Это уникальное событие стало возможно благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов. Родители малыша – Жуи и Диндин – приехали в Москву в 2019 году, этой весной их познакомили. Поскольку панды – национальное достояние Китая, их передача в другую страну является знаком большого доверия.Читайте также на РИА Новости Крым:Повалялась в сугробах, залезла на ель: панда в Китае радуется первому снегуВставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из МелитополяИз зоны СВО спасли двух брошенных леопардов

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новости, россия, москва, московский зоопарк, животные, сергей собянин, китай, в мире