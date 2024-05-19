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Прокуратура контролирует проверку ДТП с ребенком в Севастополе
Прокуратура контролирует проверку ДТП с ребенком в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Прокуратура контролирует проверку ДТП с ребенком в Севастополе
Прокуратура города Севастополя взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T12:45
2024-05-19T12:45
2024-05-19T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла 18 мая в районе 14 часов на автодороге Орлиное - Тыловое. 26-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet, сбил шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в больницу. У водителя признаков алкогольного опьянение выявлено не было.Ход и результаты проверки, которую по факту дорожно-транспортного происшествия проводят правоохранительные органы, находятся на контроле прокуратуры.ранее сообщалось, что в Сакском районе женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате опрокидывания машины на трассе. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переходДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПУголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, общество, дети, прокуратура города севастополя, новости крыма
Прокуратура контролирует проверку ДТП с ребенком в Севастополе
Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП с ребенком в Севастополе