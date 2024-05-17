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ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход
ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход - РИА Новости Крым, 17.05.2024
ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход
В Симферополе водитель Škoda Octavia не справился с управлением и протаранил ограждения и металлическую стойку арки подземного пешеходного перехода на площади... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T17:41
2024-05-17T17:48
ситуация на дорогах крыма
дтп
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель Škoda Octavia не справился с управлением и протаранил ограждения и металлическую стойку арки подземного пешеходного перехода на площади Советской. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.Инцидент произошел в районе дома №52А по проспекту Кирова около 14 часов дня, уточнили в ведомстве."28-летний водитель авто Škoda Octavia, двигаясь со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Александра Невского, допустила наезд на бетонные ограждения пешеходного перехода и металлическую стойку арки пешеходного перехода, отделочные плиты пешеходного перехода, что создало помеху для движения транспортных средств", – сообщили в ведомстве.По данным республиканского МВД, водитель не учла особенности и техническое состояние своего автомобиля, а также интенсивность движения и дорожные условия, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.В результате ДТП никто не пострадал, добавили в ведомстве.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение на 113 км трассы "Таврида" в направлении Керчи ограничено по двум полосам из-за ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадалиНа трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасателиДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном автоСитуация на дорогах КрымаТрасса ТавридаДТП
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дтп, симферополь, происшествия, новости крыма, крым
ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход

В Симферополе Škoda врезалась в подземный переход – подробности от МВД по РК

17:41 17.05.2024 (обновлено: 17:48 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГИБДД
ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель Škoda Octavia не справился с управлением и протаранил ограждения и металлическую стойку арки подземного пешеходного перехода на площади Советской. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Инцидент произошел в районе дома №52А по проспекту Кирова около 14 часов дня, уточнили в ведомстве.
"28-летний водитель авто Škoda Octavia, двигаясь со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Александра Невского, допустила наезд на бетонные ограждения пешеходного перехода и металлическую стойку арки пешеходного перехода, отделочные плиты пешеходного перехода, что создало помеху для движения транспортных средств", – сообщили в ведомстве.
По данным республиканского МВД, водитель не учла особенности и техническое состояние своего автомобиля, а также интенсивность движения и дорожные условия, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.
В результате ДТП никто не пострадал, добавили в ведомстве.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение на 113 км трассы "Таврида" в направлении Керчи ограничено по двум полосам из-за ДТП.
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