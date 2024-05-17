https://crimea.ria.ru/20240517/dtp-na-sovetskoy-v-simferopole-koda-vrezalas-v-podzemnyy-perekhod-1137370311.html

ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход

ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переход

В Симферополе водитель Škoda Octavia не справился с управлением и протаранил ограждения и металлическую стойку арки подземного пешеходного перехода на площади... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T17:41

2024-05-17T17:41

2024-05-17T17:48

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель Škoda Octavia не справился с управлением и протаранил ограждения и металлическую стойку арки подземного пешеходного перехода на площади Советской. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по РК.Инцидент произошел в районе дома №52А по проспекту Кирова около 14 часов дня, уточнили в ведомстве."28-летний водитель авто Škoda Octavia, двигаясь со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Александра Невского, допустила наезд на бетонные ограждения пешеходного перехода и металлическую стойку арки пешеходного перехода, отделочные плиты пешеходного перехода, что создало помеху для движения транспортных средств", – сообщили в ведомстве.По данным республиканского МВД, водитель не учла особенности и техническое состояние своего автомобиля, а также интенсивность движения и дорожные условия, что и привело к дорожно-транспортному происшествию.В результате ДТП никто не пострадал, добавили в ведомстве.Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение на 113 км трассы "Таврида" в направлении Керчи ограничено по двум полосам из-за ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадалиНа трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасателиДТП с участием 4 машин на "Тавриде": людей зажало в искореженном автоСитуация на дорогах КрымаТрасса ТавридаДТП

https://crimea.ria.ru/20240517/dvukhletniy-rebenok-postradal-v-dtp-na-zapade-kryma-1137369787.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, симферополь, происшествия, новости крыма, крым