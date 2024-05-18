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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто

В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто - РИА Новости Крым, 18.05.2024

В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто

Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T19:14

2024-05-18T19:14

2024-05-18T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в субботу на дороге Орлиное – Тыловое.В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Водитель иномарки был трезв.Накануне в Сакском районе Крыма на трассе Симферополь – Евпатория произошло столкновение мотоцикла с иномаркой, водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП.Также в Сакском районе женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате опрокидывания машины на трассе. Пострадавших доставили в районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переходДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПУголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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