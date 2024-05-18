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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T19:14
2024-05-18T19:14
2024-05-18T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в субботу на дороге Орлиное – Тыловое.В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Водитель иномарки был трезв.Накануне в Сакском районе Крыма на трассе Симферополь – Евпатория произошло столкновение мотоцикла с иномаркой, водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП.Также в Сакском районе женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате опрокидывания машины на трассе. Пострадавших доставили в районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переходДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПУголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
В Севастополе водитель легковушки сбил на дороге шестилетнего ребенка