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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто - РИА Новости Крым, 18.05.2024
В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T19:14
2024-05-18T19:14
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в субботу на дороге Орлиное – Тыловое.В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Водитель иномарки был трезв.Накануне в Сакском районе Крыма на трассе Симферополь – Евпатория произошло столкновение мотоцикла с иномаркой, водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП.Также в Сакском районе женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате опрокидывания машины на трассе. Пострадавших доставили в районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на Советской в Симферополе: Škoda врезалась в подземный переходДвижение по трассе "Таврида" ограничено из-за ДТПУголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на севере Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто

В Севастополе водитель легковушки сбил на дороге шестилетнего ребенка

19:14 18.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Водитель легкового авто на трассе сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за припаркованной машины. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в субботу на дороге Орлиное – Тыловое.
"26-летний мужчина, управляя легковым автомобилем Chevrolet, произвел наезд на шестилетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Водитель иномарки был трезв.
Накануне в Сакском районе Крыма на трассе Симферополь – Евпатория произошло столкновение мотоцикла с иномаркой, водители обоих транспортных средств погибли на месте ДТП.
Также в Сакском районе женщина и двухлетний ребенок пострадали в результате опрокидывания машины на трассе. Пострадавших доставили в районную больницу.
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