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Потушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
Потушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Потушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщи... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T21:15
2024-07-06T21:15
2024-07-06T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщи районный глава Роман Парахин.Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом.Искренняя благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий, добавил он.
https://crimea.ria.ru/20240706/rezervuary-s-toplivom-goryat-v-krasnodarskom-krae-posle-ataki-dronov-vsu-1138642345.html
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новости, кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Потушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
21:15 06.07.2024 (обновлено: 21:16 06.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар в резервуарах с топливом на нефтебазе Павловского района Краснодарского края, произошедший в результате атаки беспилотников, сообщи районный глава Роман Парахин.
Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом.
"Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств", - написал Парахин в Telegram-канале.
Искренняя благодарность сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий, добавил он.