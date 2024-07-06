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"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка
"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка - РИА Новости Крым, 06.07.2024
"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка
Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T18:33
2024-07-06T18:33
роман попов
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международный детский кинофестиваль "алые паруса"
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа, поделился Роман с корреспондентом РИА Новости Крым."Мне позвонил Сергей Жигунов и предложил роль в сериале для детей, и я сразу сказал "да". Он говорит – может, тебе сначала выслать сценарий? А я сказал - нет, Сереж, я всю жизнь играю каких-то странных упырей, а теперь хочу играть что-то доброе, вечное, для детей", - рассказал Попов.Фильм Сергея Жигунова "Три друга, клад и матрос Кошка", который снимался в Крыму, немного с фантастическим уклоном, говорит актер. По сюжету герои-курсанты Суворовского училища путешествуют во времени, а их сопровождает призрак матроса Кошки. Роман Попов сыграл персонажа, который кажется всем суровым, но на самом деле он добрый. Актер сравнил его с образом профессора Снейпа в "Гарри Поттере".Роман Попов проведет несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса", который торжественно открылся в Артеке 2 июля. В рамках фестиваля свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный российский режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства
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роман попов, международный детский кинофестиваль "алые паруса", мдц "артек", кино, культура, крым, новости крыма
"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сыграл русскую версию Северуса Снейпа

18:33 06.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАктер Роман Попов (в центре) перед началом церемонии открытия Международного детского кинофестиваля "Алые паруса"
Актер Роман Попов (в центре) перед началом церемонии открытия Международного детского кинофестиваля Алые паруса - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа, поделился Роман с корреспондентом РИА Новости Крым.
"Мне позвонил Сергей Жигунов и предложил роль в сериале для детей, и я сразу сказал "да". Он говорит – может, тебе сначала выслать сценарий? А я сказал - нет, Сереж, я всю жизнь играю каких-то странных упырей, а теперь хочу играть что-то доброе, вечное, для детей", - рассказал Попов.
Фильм Сергея Жигунова "Три друга, клад и матрос Кошка", который снимался в Крыму, немного с фантастическим уклоном, говорит актер. По сюжету герои-курсанты Суворовского училища путешествуют во времени, а их сопровождает призрак матроса Кошки. Роман Попов сыграл персонажа, который кажется всем суровым, но на самом деле он добрый. Актер сравнил его с образом профессора Снейпа в "Гарри Поттере".
"Если бы это был мир Гарри Поттера, то я бы был Северусом Снейпом. Кажется изначально, что он негодяй и самый главный отрицательный персонаж, но потом выясняется, что он лучший друг и вообще главный герой", - поделился актер.
Роман Попов проведет несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса", который торжественно открылся в Артеке 2 июля. В рамках фестиваля свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный российский режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
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