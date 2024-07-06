https://crimea.ria.ru/20240706/vsyu-zhizn-igrayu-upyrey-roman-popov-v-krymu-vpervye-sygral-dobryaka-1138578370.html

"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка

"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка - РИА Новости Крым, 06.07.2024

"Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка

Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T18:33

2024-07-06T18:33

2024-07-06T18:33

роман попов

эксклюзивы риа новости крым

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа, поделился Роман с корреспондентом РИА Новости Крым."Мне позвонил Сергей Жигунов и предложил роль в сериале для детей, и я сразу сказал "да". Он говорит – может, тебе сначала выслать сценарий? А я сказал - нет, Сереж, я всю жизнь играю каких-то странных упырей, а теперь хочу играть что-то доброе, вечное, для детей", - рассказал Попов.Фильм Сергея Жигунова "Три друга, клад и матрос Кошка", который снимался в Крыму, немного с фантастическим уклоном, говорит актер. По сюжету герои-курсанты Суворовского училища путешествуют во времени, а их сопровождает призрак матроса Кошки. Роман Попов сыграл персонажа, который кажется всем суровым, но на самом деле он добрый. Актер сравнил его с образом профессора Снейпа в "Гарри Поттере".Роман Попов проведет несколько мастер-классов для участников Международного детского кинофестиваля "Алые паруса", который торжественно открылся в Артеке 2 июля. В рамках фестиваля свой новый фильм "Хитровка. Знак четырех" представит известный российский режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке Легендарная "тетя Таня" рассказала о фильмах своего детства

https://crimea.ria.ru/20240702/v-arteke-otkrylsya-detskiy-kinofestival-alye-parusa-imeni-lanovogo-1138533450.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман попов, международный детский кинофестиваль "алые паруса", мдц "артек", кино, культура, крым, новости крыма