https://crimea.ria.ru/20240608/akter-yuriy-vasilev-ya-vlyubilsya-v-krym-1137961963.html

Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым

Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Актер Юрий Васильев: я влюбился в Крым

Сегодня, 8 июня, в Керчи открывается XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". В четвертый раз его жюри будет возглавлять народный артист России,... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T18:31

2024-06-08T18:31

2024-06-08T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Сегодня, 8 июня, в Керчи открывается XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". В четвертый раз его жюри будет возглавлять народный артист России, актер и режиссер Театра сатиры Юрий Васильев. Перед церемонией открытия он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что ждет от фестиваля, почему влюбился в Крым, как отметит 100-летний юбилей Театр сатиры и как в нем отреагировали на неожиданную смену художественного руководителя.О любви к Крыму- Вы помните, как в первый приехали в Керчь, чтобы войти в состав жюри этого фестиваля? Его же долгое время возглавлял Василий Семенович Лановой. Какие у вас были отношения?- С Василием Семеновичем у меня давняя связь: мы и в "Артеке" были в жюри на кинофестивале детских фильмов "Алые паруса". И вообще на многие фестивали я ехал, чтобы поучаствовать в ночных посиделках, на которых Василий Семенович читал стихи. Порой мы засиживались до трех-четырех часов ночи. И тут я приезжаю в Керчь, иду к морю и вижу, как идет Василий Семенович на необорудованный пляж и кричит мне: "Васильев!" У нас были с ним очень теплые творческие и человеческие отношения.- Где вы были в Крыму? Ваше место силы здесь?- Я никогда в Крыму не отдыхал – всегда здесь работал. Я влюбился в Крым. В "Артеке" это были мастер-классы, представление фильмов. Даже свою первую премию за мужскую роль в фильме "Лиза и Элиза" получил в "Артеке". Это было поразительно, потому что голосовали пять тысяч детей. Был в Ялте, Севастополе. И видел, как меняется Керчь, как появляется трасса. Мое место силы – именно Керчь. Здесь удивительно сочетаются древность, истоки и современность. Этот город стал для меня второй Родиной.- Крым для многих творческих деятелей - место вдохновения. Вас он вдохновляет?- Сейчас собираюсь на интервью, а по телевизору идет фильм "Человек амфибия", который снимался в Крыму. Здесь столько великой русской культуры, живописи, поэзии. Природа, пейзажи, Море вдохновляет. Здесь воздух особенный. Когда в Керчи снова откроют театр им. А. С. Пушкина, думаю, что приеду сюда и поставлю что-то или сыграю. Сейчас же планирую подняться на Митридат и посмотреть на раскопки Пантикапея. И хочу повести коллег на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни. Керчь – город-герой. Тут все пронизано духом воинской славы.О помощи военным- Многие боятся сейчас ехать в Крым. Вам не страшно?- Мне вообще не страшно. После Афганистана, где мы играли с Ольгой Аросьевой концерты, а люди ехали на БТРе, когда не знаешь, откуда выстрелят. Вот, где было страшно. А здесь есть вера в то, что тебя защитят. В театре мне сказали передать ребятам с ПВО спасибо.- Вы выступаете перед бойцами?- Я сейчас очень много выступаю в госпиталях. Это вообще традиция Театра сатиры. Еще в годы Великой Отечественной войны у нас актерская бригада погибла под Вязьмой, попав в окружение. Это внутренняя потребность. Когда началась спецоперация, мы с одной из бригад, с Аленой Яковлевой полетели, приземлились в Ростове. Хотели за ленточку, но нам сказали, что сейчас туда нельзя – летите в Крым. Мы полетели в Бельбек и за 2,5 дня дали пять концертов. В поле перед морпехами, в госпитале в Симферополе, в Каче для летчиков. Это такое ощущение нужности, потому что они все годятся тебе в сыновья.Юрий Васильев признается, что в этом году внес по собственной инициативе изменения в программу фестиваля "Боспорские агоны".- Я сделал то, что нужно было давно сделать. В ближайшие дни подъедут еще два человека из Театра сатиры. У нас будет творческий вечер, посвященный 100-летию театра. И я попросил, чтобы обязательно организовали встречу с военными, которые охраняют полуостров - мы дадим для них дополнительный концерт.О фестивале "Боспорские агоны"- Вы помните, как в первый раз приехали на "Боспорские агоны"?- Я приехал с историческим фильмом "Герой", который только снял с Димой Биланом, и получил "Боспорскую Нику", что было совершенно неожиданно и очень приятно.- В четвертый раз вы будете возглавлять жюри фестиваля. Бывают у вас споры? По какому критерию выбираете победителей?- Критерий при выборе победителей один: тебя трогает или нет. Мы оцениваем почти всегда единогласно. Хоть я и стал председателем, никогда не давлю на жюри, выслушиваю каждого. Если у нас возникает спорная ситуация, то проводим голосование.- Как оцениваете уровень участников и что ждете от XXVI фестиваля "Боспорские агоны"?- Здесь всегда очень высокий уровень театров. В этом году приедут театры с Камчатки, Таганрога, Феодосии, Севастополя, Екатеринбурга. Девиз фестиваля "От античности до современности". Конечно, театр видоизменяется, но темы остаются: зло, добро, любовь, коварство, политика, война.- Церемония открытия и закрытия фестиваля снова пройдет в целях безопасности на закрытой территории…- Когда открытие фестиваля проходило на Митридате, при звездном небе, это было потрясающе. Спектакль создан для таких натурных вещей. Сейчас же да, все перенесено в зал. Мы боялись с генеральным директором Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника Татьяной Умрихиной, что это что-то изменит. Но дух все равно удалось сохранить. И зрители это чувствуют. Они не избалованы гастролям. В Керчи нужно уже скорей восстановить здание театра им. А. С. Пушкина. И наш театр бы приезжал сюда с полноценными гастролями.О юбилее театра Сатиры- Осенью этого года Театр Сатиры отмечает 100-летний юбилей. Как будете отмечать?- Очень жаль, что ушли из жизни и Вера Васильева, и Александр Ширвиндт, и Зоя Зелинская – это основатели театра, те, кто создал славу этого театра. Это такой сильнейший удар. Так хотелось вывести их на сцену в этот день. Но все равно 19 июля у нас будет вечер под названием "Планета Ширвиндт". Летом трудно собрать людей. Поэтому повторим его осенью. 1 октября – 100-летие. Готовимся.- Спектакль "Иван Васильевич" как раз поставлен к этой дате?- Эта пьеса была написана Булгаковым 90 лет назад именно для Театра сатиры. Прошла один раз и была закрыта. Художественный руководитель Сергей Газаров устроил мне такой большой подарок: сыграть Буншу и Ивана Грозного – это большая честь. Закрытие этого сезона будет именно "Иваном Васильевичем".- На днях в театре сменилось руководство: вместо Сергея Газарова художественным руководителем стал Евгений Герасимов…- Да, я узнал об этом, когда ехал в поезде в Керчь. Мне позвонил Сергей Газзаров и сказал, что хочет со мной попрощаться, что он больше не худрук. Вообще перед 100-летием театра, за три месяца, менять художественного руководителя – это шок. Все находятся в шоковом состоянии. Это будет непросто. Будут споры. Для меня это совершенно неожиданно. Все шло нормально, мы готовились к юбилею. Но отменять поездку на фестиваль я не мог. Думаю, что получу наслаждение от каких-то новых открытий, новых актеров. Мне очень интересно, что привезла Камчатка, общение с любимыми людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятияВ Керчи пройдут Малые Олимпийские игрыВ Крыму появится новый туристический маршрут по античным местам

https://crimea.ria.ru/20240608/na-allee-zvezd-v-kerchi-otkryli-novye-zvezdy-s-imenami-narodnykh-artistov-1137963535.html

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

юрий васильев, керчь, крым, культура, боспорские агоны, новости крыма, театр, театр сатиры, интервью