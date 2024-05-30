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Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия
Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия
8 июня в Керчи откроется XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Как будет обеспечена безопасность его участников и гостей и как попасть на... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T21:19
2024-05-30T21:19
крым
боспорские агоны
керчь
культура
новости
татьяна умрихина
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
ольга торубарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. 8 июня в Керчи откроется XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Как будет обеспечена безопасность его участников и гостей и как попасть на церемонии открытия и закрытия, организаторы рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, по словам Татьяны Умрихиной, в ДК "Корабел", где пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля, установлены рамки-металлоискатели. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МВД с собаками.Министр спорта Крыма Ольга Торубарова добавила, что в этом году из спортивной части фестиваля исключен бег, чтобы все состязания провести на закрытой территории для обеспечения максимальной безопасности участников и гостей. Также на месте проведения соревнований будет обеспечена охрана.Что касается возможности попасть на церемонии открытия и закрытия фестиваля "Боспорские агоны", то, по словам Татьяны Умрихиной, заявки делают коллективы города, и им раздаются пригласительные. Однако оставляют часть пригласительных и для отдельных керчан. На сайте "Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника" указаны телефоны площадок, где будут проходить мероприятия фестиваля."К сожалению, сейчас не хватает возможностей. Ранее на Пританее мы могли разместить до 5 тысяч человек. Сейчас же в ДК – 750 мест", - пояснила Умрихина.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестивальЮбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом форматеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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крым, боспорские агоны, керчь, культура, новости, татьяна умрихина, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), ольга торубарова
Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия

"Боспорские агоны" в Керчи пройдут на закрытых территориях ради безопасности

21:19 30.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи. Архивное фото
Международный Фестиваль античного искусства Боспорские агоны в Керчи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. 8 июня в Керчи откроется XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Как будет обеспечена безопасность его участников и гостей и как попасть на церемонии открытия и закрытия, организаторы рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Ради безопасности все убрано с открытых площадок. Только одна открытая площадка – Музейный дворик, но и он находится на закрытой территории Музея заповедника", - объяснила генеральный директор "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Татьяна Умрихина.
Кроме того, по словам Татьяны Умрихиной, в ДК "Корабел", где пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля, установлены рамки-металлоискатели. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МВД с собаками.
Министр спорта Крыма Ольга Торубарова добавила, что в этом году из спортивной части фестиваля исключен бег, чтобы все состязания провести на закрытой территории для обеспечения максимальной безопасности участников и гостей. Также на месте проведения соревнований будет обеспечена охрана.
Что касается возможности попасть на церемонии открытия и закрытия фестиваля "Боспорские агоны", то, по словам Татьяны Умрихиной, заявки делают коллективы города, и им раздаются пригласительные. Однако оставляют часть пригласительных и для отдельных керчан. На сайте "Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника" указаны телефоны площадок, где будут проходить мероприятия фестиваля.
"К сожалению, сейчас не хватает возможностей. Ранее на Пританее мы могли разместить до 5 тысяч человек. Сейчас же в ДК – 750 мест", - пояснила Умрихина.
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КрымБоспорские агоныКерчьКультураНовостиТатьяна УмрихинаВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)Ольга Торубарова
 
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