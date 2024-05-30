https://crimea.ria.ru/20240530/bezopasnost-festivalya-bosporskie-agony-kak-popast-na-meropriyatiya-1137695384.html

Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия

Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия

8 июня в Керчи откроется XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Как будет обеспечена безопасность его участников и гостей и как попасть на... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T21:19

2024-05-30T21:19

2024-05-30T21:19

крым

боспорские агоны

керчь

культура

новости

татьяна умрихина

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

ольга торубарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. 8 июня в Керчи откроется XXVI фестиваль античного искусства "Боспорские агоны". Как будет обеспечена безопасность его участников и гостей и как попасть на церемонии открытия и закрытия, организаторы рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым.Кроме того, по словам Татьяны Умрихиной, в ДК "Корабел", где пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля, установлены рамки-металлоискатели. Безопасность будут обеспечивать сотрудники МВД с собаками.Министр спорта Крыма Ольга Торубарова добавила, что в этом году из спортивной части фестиваля исключен бег, чтобы все состязания провести на закрытой территории для обеспечения максимальной безопасности участников и гостей. Также на месте проведения соревнований будет обеспечена охрана.Что касается возможности попасть на церемонии открытия и закрытия фестиваля "Боспорские агоны", то, по словам Татьяны Умрихиной, заявки делают коллективы города, и им раздаются пригласительные. Однако оставляют часть пригласительных и для отдельных керчан. На сайте "Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника" указаны телефоны площадок, где будут проходить мероприятия фестиваля."К сожалению, сейчас не хватает возможностей. Ранее на Пританее мы могли разместить до 5 тысяч человек. Сейчас же в ДК – 750 мест", - пояснила Умрихина.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестивальЮбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом форматеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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крым, боспорские агоны, керчь, культура, новости, татьяна умрихина, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), ольга торубарова