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Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль

Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль

XXVI Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" официально откроется в Керчи 8 июня и завершится 13 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T07:38

2024-05-26T07:38

2024-05-26T07:38

боспорские агоны

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. XXVI Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" официально откроется в Керчи 8 июня и завершится 13 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее заповеднике.Также во время церемонии жюри принесет клятву служению искусству и поднимет флаг фестиваля "Боспорские агоны". Председателем жюри будет народный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев.В первый и второй день фестиваля с 10 утра будут проводиться мастер-классы по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Приянть в них участие могу все желающие в музейном дворике по адресу Свердлова, 22.В 14.00 8 июня стартуют малые Олимпийские игры по силовому экстриму на территории санатория "Москва – Крым".В Картинной галерее Керчи начнут работать художественные выставки. В частности, "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко" привезет выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области. "Восточно-Крымский ИКМЗ" из фондовой коллекции представит экспозицию "Керчь театральная".На площади у драматического театра им. Пушкина в первый день фестиваля в 16.30 пройдет общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" В ней будут участвовать гости из Екатеринбурга: вокальный коллектив Non solo и солисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.Тут же на "Аллее звезд" возле памятника актеру Василию Лановому, который был членом жюри фестиваля "Боспорские агоны", состоится торжественное открытие новых имен народных артистов России Юрия Васильева, Александра Голобородько и Ларисы Лужиной.В День России, 12 июня, в 16.00 стартует концертная программа в ДК "Корабел".Там же 13 июня в 19.00 пройдет церемония закрытия фестиваля под названием "Мост между прошлым и будущим".Главный приз — "Боспорская Ника" – будет вручен на закрытии фестиваля в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Народное признание", "Лучшее современное прочтение античной темы".Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом форматеВ Керчи открыли памятник Василию Лановому"КрымДок": уникальный фестиваль документального кино в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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