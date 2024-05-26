Рейтинг@Mail.ru
Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240526/kogda-v-kerchi-otkroyutsya-bosporskie-agony-i-kak-proydet-festival-1137550063.html
Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль
Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль
XXVI Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" официально откроется в Керчи 8 июня и завершится 13 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T07:38
2024-05-26T07:38
боспорские агоны
эксклюзивы риа новости крым
керчь
крым
искусство
культура
общество
новости крыма
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/08/1123482612_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_a7b013597d6dc8c83e8746e6a350d789.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. XXVI Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" официально откроется в Керчи 8 июня и завершится 13 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее заповеднике.Также во время церемонии жюри принесет клятву служению искусству и поднимет флаг фестиваля "Боспорские агоны". Председателем жюри будет народный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев.В первый и второй день фестиваля с 10 утра будут проводиться мастер-классы по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Приянть в них участие могу все желающие в музейном дворике по адресу Свердлова, 22.В 14.00 8 июня стартуют малые Олимпийские игры по силовому экстриму на территории санатория "Москва – Крым".В Картинной галерее Керчи начнут работать художественные выставки. В частности, "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко" привезет выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области. "Восточно-Крымский ИКМЗ" из фондовой коллекции представит экспозицию "Керчь театральная".На площади у драматического театра им. Пушкина в первый день фестиваля в 16.30 пройдет общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" В ней будут участвовать гости из Екатеринбурга: вокальный коллектив Non solo и солисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.Тут же на "Аллее звезд" возле памятника актеру Василию Лановому, который был членом жюри фестиваля "Боспорские агоны", состоится торжественное открытие новых имен народных артистов России Юрия Васильева, Александра Голобородько и Ларисы Лужиной.В День России, 12 июня, в 16.00 стартует концертная программа в ДК "Корабел".Там же 13 июня в 19.00 пройдет церемония закрытия фестиваля под названием "Мост между прошлым и будущим".Главный приз — "Боспорская Ника" – будет вручен на закрытии фестиваля в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Народное признание", "Лучшее современное прочтение античной темы".Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом форматеВ Керчи открыли памятник Василию Лановому"КрымДок": уникальный фестиваль документального кино в Крыму
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/08/1123482612_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_d5f47e94b86201b35fb08458e3e67590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
боспорские агоны, керчь, крым, искусство , культура, общество, новости крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль

Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи откроется 8 июня

07:38 26.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи
Международный Фестиваль античного искусства Боспорские агоны в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. XXVI Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" официально откроется в Керчи 8 июня и завершится 13 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Восточно-Крымском историко-культурном музее заповеднике.
"Торжественная церемония открытия "Мельпомена в Пантикапее" пройдет 8 июня в 19.00 в ДК "Корабел". Крымский академический государственный музыкальный театр представит собственную версию рождения театра, переплетя в ней античные и современные традиции", - рассказали в музее-заповеднике.
Также во время церемонии жюри принесет клятву служению искусству и поднимет флаг фестиваля "Боспорские агоны". Председателем жюри будет народный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Юрий Васильев.
В первый и второй день фестиваля с 10 утра будут проводиться мастер-классы по античному ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Приянть в них участие могу все желающие в музейном дворике по адресу Свердлова, 22.
В 14.00 8 июня стартуют малые Олимпийские игры по силовому экстриму на территории санатория "Москва – Крым".
В Картинной галерее Керчи начнут работать художественные выставки. В частности, "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник им. А. А. Горбенко" привезет выставку "Ярмарка меди" из фондовой коллекции Ростовской области. "Восточно-Крымский ИКМЗ" из фондовой коллекции представит экспозицию "Керчь театральная".
На площади у драматического театра им. Пушкина в первый день фестиваля в 16.30 пройдет общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" В ней будут участвовать гости из Екатеринбурга: вокальный коллектив Non solo и солисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.
Тут же на "Аллее звезд" возле памятника актеру Василию Лановому, который был членом жюри фестиваля "Боспорские агоны", состоится торжественное открытие новых имен народных артистов России Юрия Васильева, Александра Голобородько и Ларисы Лужиной.
В День России, 12 июня, в 16.00 стартует концертная программа в ДК "Корабел".
Там же 13 июня в 19.00 пройдет церемония закрытия фестиваля под названием "Мост между прошлым и будущим".
"Центральное событие фестиваля — театральная страница. В творческом состязании "От античности до современности" сойдутся театральные коллективы из Крыма и других регионов России", - сообщили в Восточно-Крымском музе заповеднике.
Главный приз — "Боспорская Ника" – будет вручен на закрытии фестиваля в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Народное признание", "Лучшее современное прочтение античной темы".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате
В Керчи открыли памятник Василию Лановому
"КрымДок": уникальный фестиваль документального кино в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБоспорские агоныКерчьКрымИскусствоКультураОбществоНовости КрымаВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
09:43Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
09:10В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
08:43Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье
08:04ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
07:38Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль
07:01Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
00:01Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
23:25Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
22:29Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
22:13Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:55Главное за день: 25 мая
21:33Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
21:10ВСУ ударили по Белгороду "Вампирами" - есть жертвы и разрушения
21:05Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
20:40Дроны-камикадзе сжигают дома и авто в Белгородской области: ранен ребенок
20:234500 абонентов без света в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
20:02В Крыму откроется выставка в честь годовщины подвига брига "Меркурий"
Лента новостейМолния