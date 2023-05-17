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Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате

Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Юбилейный фестиваль "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате

Юбилейный XXV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T20:19

2023-05-17T20:19

2023-05-17T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Юбилейный XXV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в новом формате. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила Татьяна Умрихина, гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, на площадках которого традиционно проводятся мероприятия проекта.По словам Умрихиной, новый формат связан с обновленными условиями проведения фестиваля, в частности из-за усиления требований к обеспечению безопасности в регионе.Она подчеркнула, что речь не идет о дистанционном формате, хотя трансляции и онлайн-конференции непременно будут вестись.По ее словам, передать "дух земли", которым всегда была полна атмосфера фестиваля и которого будет лишена теперь, помогут "новые технологии и души артистов".Новый формат ждет и жюри. Вместо 15 человек судить будут семеро. В их числе народные артисты: Юрий Васильев, Ирина Купченко, Людмила Зайцева.Одновременно мероприятия фестиваля будут проходить на 10 площадках.В программе 15 состязаний, в числе которых буквально на старте – новинка сезона, интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ". Участие в ней примет молодежь – студенты, участники общественных движений и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет.По словам председателя государственного комитета молодежной политики РК Алексея Зинченко, "соревноваться участники будут в красноречии и умении защищать свою позицию".Участников и гостей фестиваля ждут малые олимпийские игры, в рамках которых, помимо традиционного силового экстрима, гиревого спорта, армреслинга и спортивно-патриотической игры, предусмотрена установка рекорда по восхождению на гору Митридат со штангой на плечах весом 100 кг.Также в программе: театральные состязания, кинопоказы, творческие встречи с артистами, концерт, выставка и мастер-классы (по античному и гончарному мастерству, бусоделию, игре на фортепиано).Юбилейный XXV Международный фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Крыму пройдет в Керчи с 8 по 14 июня.В рамках торжеств запланировано открытие "Аллеи звезд" фестиваля в центре Керчи, рядом с бюстом Василия Ланового. По словам Татьяны Умрихиной, "первые три звезды – от него в сторону театра – будут открыты Владимиру Кореневу, Кириллу Лаврову и Донатасу Банионису".В 2022 году в проведении международного фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи помог Урал. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартует фестиваль документального киноРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мираОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023

https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-uprostili-logistiku-kak-bystro-dobratsya-do-poluostrova-1128445297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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