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В Крыму стартует фестиваль документального кино

В Крыму стартует фестиваль документального кино - РИА Новости Крым, 10.05.2023

В Крыму стартует фестиваль документального кино

В Крыму на следующей неделе стартует VI Открытый фестиваль документального кино "КрымДок", в рамках которого крымчанам покажут новые работы российских... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T20:26

2023-05-10T20:26

2023-05-10T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе стартует VI Открытый фестиваль документального кино "КрымДок", в рамках которого крымчанам покажут новые работы российских кинодокументалистов. О всероссийских премьерах, режиссерских дебютах и в целом о программе фестиваля его организаторы рассказали на площадке пресс-центра РИА Новости Крым.Где покажут документальное киноПо словам организаторов, всего на конкурс в этом году поступило более 200 заявок из Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии и разных регионов России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока."В программу отобраны 65 фильмов в трех номинациях. Фестиваль пройдет онлайн, авторы фильмов будут представлять свои работы в формате прямой видеосвязи. Фильмы будут бесплатно демонстрироваться в Симферополе, в кинотеатре "Кино Берг", с 16 по 19 мая", - рассказала руководитель дирекции мероприятия Светлана Косарич.Кроме того, фестивальные картины увидят студенты и школьники из разных уголков Крыма, а также посетители библиотек и музеев."Подключаем все киноклубы на базе образовательных организаций, учреждений культуры в муниципалитетах Крыма. Жители всех городов и районов Крыма будут иметь возможность посмотреть фильмы конкурсной программы. Подключаются все музеи, библиотеки. Открытие и закрытие фестиваля состоится в республиканском художественном музее. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире на сайтах "КрымДок" и "Культура.Ру", - добавила Косарич.Что увидят зрителиПо словам программного директора кинофестиваля Елены Куценко, в программе этого года не только картины заслуженных мастеров документального жанра, но и дебютные работы."У нас три всероссийские премьеры, из них два фильма - дебюты. Всего дебютов четыре. В том числе, фильм Михаила Онипенко - очень известного в России оператора, преподавателя ВГИКА, доцента - впервые он решил себя попробовать в роли режиссера и картина получилась. Это кино о художнике-баталисте, который пишет полотна о воинах, и о событиях отечественной войны 1812 года", - анонсирует Куценко.Еще одна дебютная работа расскажет о детях Донбасса. Этот фильм покажут в школах Крыма. Картина - "проба пера" режиссера и актрисы Натальи Лукеичевой, впервые снявшей документальное кино. Также школьники увидят "профориентационный" фильм "Герой труда" режиссера Ольги Ажнакиной, который расскажет о рабочих профессиях."И еще один премьерный фильм - "Поиск". Его создали наши коллеги из Абхазии, которые собирали и открывали имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в том числе в Крыму", - добавила программный директор "КрымДока".По словам организаторов, всего в этом году запланировано четыре номинации и большое число тем: это кино про героев СВО и героев Великой Отечественной войны, о работе военных журналистов, фильмы о спорте, культуре, истории, интересных людях, этнографическая тематика, картины о живописи, музыке, театре. В номинации "Крым" из 11 фильмов шесть созданы республиканскими кинематографистами, два - при поддержке и участии крымского минкульта.Крымский открытый фестиваль документального кино "КрымДок" - единственный в Крыму фестиваль, где зрителям предлагают широкую программу разных по тематике и технике документальных фильмов. Культурный проект реализуется с 2018 года под патронатом правительства Крыма. Организатор - "Крымский киномедиацентр", при поддержке Министерства культуры Республки Крым и участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России. Главное, к чему стремятся организаторы, – популяризация и продвижение документального кино, в том числе имеющего отношение к Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокатВ Крыму начали строить студию кинопроизводстваРоссийское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмов

https://crimea.ria.ru/20230121/kinoteatry-simferopolya-zhdut-novykh-premer-i-zriteley-1126491439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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