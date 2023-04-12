https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-nachali-stroit-studiyu-kinoproizvodstva-1128131164.html
В Крыму начали строить студию кинопроизводства
В Крыму начали строить студию кинопроизводства - РИА Новости Крым, 12.04.2023
В Крыму начали строить студию кинопроизводства
В Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T12:57
2023-04-12T12:57
2023-04-12T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида". Об этом сообщает в пресс-службе арт-кластера."Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке", - говорится в сообщении.Строительство комплекса ведется на территории площадью шесть гектаров. Там будут располагаться съемочные павильоны, студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Также планируется строительство вспомогательной инфраструктуры: цеха по производству декораций, складов, административных и технических помещений, парковки для легкового и специального транспорта, площадки для натурных съемок и парка кинодекораций. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.Архитектурная концепция контент-центра разработана таким образом, чтобы комплекс органично вписался в концепцию всего арт-кластера "Таврида" и Академии творческих индустрий "Меганом", добавили в пресс-службе.Строительство первого этапа контент-центра планируется завершить в третьем квартале 2024 года."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудииКинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителейВ центре Феодосии будут снимать детективное кино
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крым, судак, арт-кластер "таврида", кино, культура, крым кинематографический, кинематограф, общество, новости крыма
В Крыму начали строить студию кинопроизводства
"Таврида.АРТ": в бухте Капсель в Крыму началось строительство студии кинопроизводства
12:57 12.04.2023 (обновлено: 12:58 12.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в бухте Капсель началось строительство комплекса помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства, проект реализуется в рамках развития молодежно-просветительского курорта "Таврида". Об этом сообщает в пресс-службе арт-кластера.
"Контент-центр станет центром притяжения для деятелей киноиндустрии со всей страны. Здесь будут созданы условия для молодых профи, чтобы они вместе с опытными экспертами могли осваивать новейшие технологии кинопроизводства и создания видеоматериалов, а также реализовывать свои идеи и создавать новое российское кино, способное составить достойную конкуренцию на мировом рынке", - говорится в сообщении.
Строительство комплекса ведется на территории площадью шесть гектаров. Там будут располагаться съемочные павильоны, студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Также планируется строительство вспомогательной инфраструктуры: цеха по производству декораций, складов, административных и технических помещений, парковки для легкового и специального транспорта, площадки для натурных съемок и парка кинодекораций. Все помещения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.
Архитектурная концепция контент-центра разработана таким образом, чтобы комплекс органично вписался в концепцию всего арт-кластера "Таврида" и Академии творческих индустрий "Меганом", добавили в пресс-службе.
Строительство первого этапа контент-центра планируется завершить в третьем квартале 2024 года.
"Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России". Свою историю она начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.
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