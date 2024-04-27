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Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест
Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест
Парковку для автомобилей возле новой больницы Семашко в Симферополе расширят уже в ближайшие месяцы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T07:18
2024-04-27T07:18
2024-04-27T07:18
ркб им. н. а. семашко
денис кратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Парковку для автомобилей возле новой больницы Семашко в Симферополе расширят уже в ближайшие месяцы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.Гость студии отметил, что существующей на сегодня площадки недостаточно для размещения авто посетителей медучреждения. Он также указал на отсутствие благоустройства, в том числе туалетов.Он также отметил, что под землей пролегают достаточно большое число коммуникаций, поэтому был выбран такой вариант. В ближайшее время совместно с ГАИ и республиканским минтрансом будут разработаны подъездные пути. По предварительным оценкам, все работы по отсыпке и разравниванию площадки планируется завершить в летний период.Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщала, что все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города, сделают бесплатными.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездов в Крым и бесплатных парковок станет больше – Минкурортов РК
https://crimea.ria.ru/20240424/parkovki-v-yalte-na-mayskie-prazdniki-budut-besplatnymi-1136786053.html
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Парковку больницы Семашко в Симферополе расширят на 200 мест
Парковку у больницы Семашко расширят на 200 машино-мест до конца лета