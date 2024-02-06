https://crimea.ria.ru/20240206/v-alushte-otmenili-platnye-parkovki-1134701466.html

В Алуште отменили платные парковки

В Алуште отменили платные парковки - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В Алуште отменили платные парковки

В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделают бесплатными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили глава администрации... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T06:02

2024-02-06T06:02

2024-02-06T06:02

радио "спутник в крыму"

алушта

галина огнева

парковки

городская среда

новости крыма

юбк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Алуште все парковки, в том числе в прибрежной зоне и центре города сделают бесплатными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили глава администрации Галина Огнева.Гостья студии отметила, что такая мера была принята местными властями, чтобы создать максимально комфортные условия для туристов.Глава администрации подчеркнула, что от курортного сезона и числа гостей зависит и доходная часть бюджета и доходы алуштинцев, занятых в сфере туризма, услуг, общепита и торговли.Она также отметила, что загруженность автомобилями, в том числе и личными, - одна из серьезных проблем города. По ее словам, в каждой алуштинской семье есть по две-три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсацииНа разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млнПоездов в Крым и бесплатных парковок станет больше – Минкурортов РК

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алушта, галина огнева, парковки, городская среда, новости крыма, юбк