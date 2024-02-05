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Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации
Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации
Полторы тысячи заявлений по выплатам компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма были удовлетворены в Алуште. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T11:54
2024-02-05T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Полторы тысячи заявлений по выплатам компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма были удовлетворены в Алуште. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава местной администрации Галина Огнева.При этом она подчеркнула, что более тяжелых последствий ноябрьского шторма удалось избежать благодаря работе коммунальщиков, которая была проделана незадолго до шторма."Нас спасло то, что до этого мы хорошо почистили сухие деревья, поэтому деревья падали, но не в таком количестве, как могли бы", - отметила она.Последствия шторма были ликвидированы коммунальными службами очень быстро, сказала Огнева, и "бригады "Крымэнерго" работали сутками, безостановочно".Как сообщила РИА Новости Крым зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская, порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году.В конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма.Ранее Аксенов заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаПострадавшие от паводка в Севастополе смогут получить до 100 тысяч рублей
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, алушта, галина огнева, общество, новости крыма, юбк
Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации

Полторы тысячи заявлений на выплаты подали жителей Алушты после ноябрьского шторма

11:54 05.02.2024
 
© Telegram Галина ОгневаНабережную Алушты убирают после шторма
Набережную Алушты убирают после шторма
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Полторы тысячи заявлений по выплатам компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма были удовлетворены в Алуште. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава местной администрации Галина Огнева.
"У нас очень оперативно были устранены повреждения электрических сетей в результате шторма. Было всего полторы тысячи заявлений. Мы очень быстро все отработали. Всего три дома у нас были повреждены. Все выплаты произведены. Жалоб на то, что кто-то остался без внимания, нет", - сказала Огнева.
При этом она подчеркнула, что более тяжелых последствий ноябрьского шторма удалось избежать благодаря работе коммунальщиков, которая была проделана незадолго до шторма.
"Нас спасло то, что до этого мы хорошо почистили сухие деревья, поэтому деревья падали, но не в таком количестве, как могли бы", - отметила она.
Последствия шторма были ликвидированы коммунальными службами очень быстро, сказала Огнева, и "бригады "Крымэнерго" работали сутками, безостановочно".
Как сообщила РИА Новости Крым зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская, порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей – выплаты за отсутствие электроэнергии во время ноябрьского шторма в прошлом году.
В конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов поручил закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма.
Ранее Аксенов заявлял, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаАлуштаГалина ОгневаОбществоНовости КрымаЮБК
 
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