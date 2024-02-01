Рейтинг@Mail.ru
Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-dal-tri-dnya-na-reshenie-spornykh-voprosov-po-vyplatam-posle-shtorma-1134613285.html
Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма
Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:19
2024-02-01T13:40
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133111613_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_91d2ce56bab4a3345daba2c3c991b3c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма. По информации Сергея Аксенова, заявления на предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали более 503 тысяч граждан. "Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя. На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысяч крымчан на общую сумму 3 млрд 330 млн рублей", - уточнил глава Республики Крым.293 гражданина получили одобрение на финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Выплаты по 100 тысяч рублей назначены 204 крымчанам. К началу февраля им выплачено уже 34,2 млн рублей.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В ночь на 29 ноября непогода снова накрыла полуостров, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям.На этой неделе зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская сообщила РИА Новости Крым, что порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей. Минфин Крыма должен перечислить из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.Ранее Аксенов сообщал, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133111613_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ef11315f608bc4d977690087b0ab57e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, общество, новости крыма
Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма

Аксенов поручил до конца недели закрыть спорные вопросы по выплатам компенсаций от шторма

13:19 01.02.2024 (обновлено: 13:40 01.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПоследствия урагана в Евпатории
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма.
"Все процедуры по компенсационным выплатам необходимо завершить в ближайшее время. Спорные вопросы нужно окончательно решить до конца недели", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Сергея Аксенова, заявления на предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали более 503 тысяч граждан.
"Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя. На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысяч крымчан на общую сумму 3 млрд 330 млн рублей", - уточнил глава Республики Крым.
293 гражданина получили одобрение на финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Выплаты по 100 тысяч рублей назначены 204 крымчанам. К началу февраля им выплачено уже 34,2 млн рублей.
"Тем, кто не смог подтвердить факт проживания в пострадавшем домовладении или ранее не оформил право собственности, в выплате было отказано. Однако у граждан есть возможность обратиться в судебные органы, чтобы обжаловать отказ", - пояснил Сергей Аксенов.
Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В ночь на 29 ноября непогода снова накрыла полуостров, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям.
На этой неделе зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская сообщила РИА Новости Крым, что порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей. Минфин Крыма должен перечислить из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.
Ранее Аксенов сообщал, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"
Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
 
КрымСергей АксеновУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Эвакуация в КФУ: поступило сообщение о минировании
13:59Все члены Евросоюза согласились выделить Украине 50 миллиардов евро
13:54В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице
13:50Аксенов поручил за две недели разобраться с работой маршруток в Крыму
13:19Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма
13:09В Крым запускают дополнительные поезда
13:00Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет
12:41Планы большие: сколько заменят лифтов и отремонтируют кровель в 2024 году
12:01Крупный пожар охватил ЦУМ – эвакуированы 27 человек
11:48Дальний подход к Крымскому мосту: как идет строительство
11:21Крымчанин обманул маркетплейс на 16 миллионов рублей - возбуждено дело
11:14Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополец
11:11Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма
10:51Новый "контрнаступ" ВСУ: какие шансы у Киева
10:34Как работает Керченская паромная переправа в четверг
10:27Мирные села под артобстрелом ВСУ: новые атаки на Херсонщину
10:09Обольщаться не стоит: эксперт о решении суда ООН по Крыму
09:53В США назвали сроки увольнения Залужного
09:27Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасности
09:16Рожденный летать: "крылья" Амет-Хана Султана
Лента новостейМолния