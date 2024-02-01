https://crimea.ria.ru/20240201/aksenov-dal-tri-dnya-na-reshenie-spornykh-voprosov-po-vyplatam-posle-shtorma-1134613285.html

Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма

Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Аксенов дал три дня на решение спорных вопросов по выплатам после шторма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:40

крым

сергей аксенов

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

компенсация ущерба

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до конца недели уладить все спорные вопросы по выплате компенсаций пострадавшим от ноябрьского шторма. По информации Сергея Аксенова, заявления на предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали более 503 тысяч граждан. "Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя. На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысяч крымчан на общую сумму 3 млрд 330 млн рублей", - уточнил глава Республики Крым.293 гражданина получили одобрение на финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Выплаты по 100 тысяч рублей назначены 204 крымчанам. К началу февраля им выплачено уже 34,2 млн рублей.Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. В ночь на 29 ноября непогода снова накрыла полуостров, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям.На этой неделе зампредседателя правительства республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская сообщила РИА Новости Крым, что порядка 177 тысяч крымчан получили по 10 тысяч рублей. Минфин Крыма должен перечислить из бюджета 1,2 млрд рублей, и еще 120 тысяч человек получат компенсации. Осуществить все выплаты по положительным решениям планируется на следующей неделе.Ранее Аксенов сообщал, что работа по выплатам компенсаций пострадавшим от шторма в ноябре 2023 года Крыму полностью завершится в феврале. Спорные вопросы рассматривает комиссия. В тех случаях, где жители направили жалобы в правоохранительные органы, комиссионные решения будут приниматься только после получения официального ответа от силовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 170 тысяч крымчан получили компенсации после "шторма века"Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноВ Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, общество, новости крыма