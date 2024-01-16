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В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T16:43
2024-01-16T17:47
симферополь
режим чс
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
сергей аксенов
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.После чего граждане смогут получить положенные им компенсационные выплаты, отметил он в своем Telegram-канале.Глава республики заверил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым до сих пор не было принято решение. Он также подчеркнул, что проведет выезды по обращениям на которые по какой-то причине не выезжали представители местных властей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
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симферополь, режим чс, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, новости крыма, общество
В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

Аксенов: Каменский массив в Симферополе включат в зону ЧС после ноябрьского шторма

16:43 16.01.2024 (обновлено: 17:47 16.01.2024)
 
© КрымэнергоУпавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
Упавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До пятницы будет принято решение о включении ряда улиц Каменского массива города Симферополя в границы зоны ЧС в результате стихии в ноябре 2023 года", – сказал Аксенов.
После чего граждане смогут получить положенные им компенсационные выплаты, отметил он в своем Telegram-канале.
Глава республики заверил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым до сих пор не было принято решение. Он также подчеркнул, что проведет выезды по обращениям на которые по какой-то причине не выезжали представители местных властей.
"В случае, если жители будут правы, работа должностных лиц будет закончена на месте", – предупредил Аксенов и уточнил, что меры будут приняты в отношении должностных лиц "Крымэнерго", руководителей района или города, а также глав администраций.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.
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СимферопольРежим ЧСУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаСергей АксеновНовости КрымаОбщество
 
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