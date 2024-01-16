https://crimea.ria.ru/20240116/mikrorayon-simferopolya-vnesut-v-granitsy-zony-chs-posle-shtorma-1134232805.html

В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T16:43

2024-01-16T16:43

2024-01-16T17:47

симферополь

режим чс

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

компенсация ущерба

сергей аксенов

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.После чего граждане смогут получить положенные им компенсационные выплаты, отметил он в своем Telegram-канале.Глава республики заверил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым до сих пор не было принято решение. Он также подчеркнул, что проведет выезды по обращениям на которые по какой-то причине не выезжали представители местных властей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, режим чс, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, новости крыма, общество