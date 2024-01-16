В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года
Аксенов: Каменский массив в Симферополе включат в зону ЧС после ноябрьского шторма
16:43 16.01.2024 (обновлено: 17:47 16.01.2024)
© КрымэнергоУпавшие от ураганного ветра опоры ЛЭП в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"До пятницы будет принято решение о включении ряда улиц Каменского массива города Симферополя в границы зоны ЧС в результате стихии в ноябре 2023 года", – сказал Аксенов.
После чего граждане смогут получить положенные им компенсационные выплаты, отметил он в своем Telegram-канале.
Глава республики заверил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым до сих пор не было принято решение. Он также подчеркнул, что проведет выезды по обращениям на которые по какой-то причине не выезжали представители местных властей.
"В случае, если жители будут правы, работа должностных лиц будет закончена на месте", – предупредил Аксенов и уточнил, что меры будут приняты в отношении должностных лиц "Крымэнерго", руководителей района или города, а также глав администраций.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.
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