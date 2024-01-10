Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
Аксенов поручил в кратчайшие сроки решить ситуацию с матпомощью после шторма в Крыму
11:06 10.01.2024 (обновлено: 11:12 10.01.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы республики, на его страницы в соцсетях поступило более 1000 сообщений с вопросами, связанными с выплатой единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года. Кроме того, 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей, которые проживают в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.
"Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток", - написал глава региона в Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что за каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у него на контроле.
Во вторник Аксенов заявил, что работа по выплатам компенсаций продолжается и завершится в феврале. По его информации, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
21 декабря глава Крыма сообщил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.
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