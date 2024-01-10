Рейтинг@Mail.ru
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240110/aksenov-poruchil-srochno-razobratsya-s-vyplatami-postradavshim-ot-shtorma-1134078625.html
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T11:06
2024-01-10T11:12
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
сергей аксенов
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134078761_0:0:1570:883_1920x0_80_0_0_acb5af9526ebddcb6a63660e853a57f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на его страницы в соцсетях поступило более 1000 сообщений с вопросами, связанными с выплатой единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года. Кроме того, 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей, которые проживают в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.Аксенов подчеркнул, что за каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у него на контроле.Во вторник Аксенов заявил, что работа по выплатам компенсаций продолжается и завершится в феврале. По его информации, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали.21 декабря глава Крыма сообщил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231201/na-chto-mogut-rasschityvat-postradavshie-vo-vremya-chs-krymchane---infografika-1133242462.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134078761_197:0:1374:883_1920x0_80_0_0_7d315cfa31869dce04ef6d7a6be9e52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, крым, новости крыма, общество
Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

Аксенов поручил в кратчайшие сроки решить ситуацию с матпомощью после шторма в Крыму

11:06 10.01.2024 (обновлено: 11:12 10.01.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы республики, на его страницы в соцсетях поступило более 1000 сообщений с вопросами, связанными с выплатой единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года. Кроме того, 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей, которые проживают в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.
"Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток", - написал глава региона в Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что за каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у него на контроле.
Во вторник Аксенов заявил, что работа по выплатам компенсаций продолжается и завершится в феврале. По его информации, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали.
21 декабря глава Крыма сообщил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в Крыму
Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
Какие услуги могут получить крымчане, пострадавшие во время ЧС
1 декабря 2023, 14:13Инфографика
На что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаЖители 18 регионов Крыма, в которых был введен режим чрезвычайной ситуации после мощного шторма, могут рассчитывать на выплаты единовременных пособий. Основное условие получения выплат – нахождение жилого помещения в зоне ЧС. Какие компенсации предусмотрены - смотрите в нашей инфографике.
 
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаСергей АксеновКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:37Как избежать обморожения: 5 простых правил
12:23БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт
12:07В Германии резко снизились объемы производства
11:43Более тонны кокаина из Никарагуа изъяли в России
11:17Шпионил и просился в ВСУ: россиянин задержан за госизмену
11:06Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
10:55Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка
10:39Ежедневный террор: ВСУ нанесли еще 92 удара по мирной Херсонщине
10:2758 человек остаются в больницах после атак ВСУ на Белгород
10:16В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
10:06Судостроительный завод в Керчи модернизируют
09:54Севастополец хранил дома более 1,6 тысяч патронов
09:45Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
09:35Германия без Шольца и Орбан в Евросовете: чего ждать от рокировок-2024
09:24Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах
09:06В четырех районах Крыма в среду не будет воды: список адресов
08:26Вооруженный конфликт в Эквадоре: что известно
08:14Обстановка у Крымского моста утром в среду
08:05"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево
Лента новостейМолния