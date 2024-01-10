https://crimea.ria.ru/20240110/aksenov-poruchil-srochno-razobratsya-s-vyplatami-postradavshim-ot-shtorma-1134078625.html

Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T11:06

2024-01-10T11:06

2024-01-10T11:12

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

компенсация ущерба

сергей аксенов

крым

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В кратчайшие сроки должна решиться ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на его страницы в соцсетях поступило более 1000 сообщений с вопросами, связанными с выплатой единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года. Кроме того, 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей, которые проживают в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах.Аксенов подчеркнул, что за каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у него на контроле.Во вторник Аксенов заявил, что работа по выплатам компенсаций продолжается и завершится в феврале. По его информации, заявления подали порядка 495 тыс. крымчан, внесено в базу 195 тысяч. При этом 77 тысяч человек уже получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. В результате, погибло пять человек, еще 12 пострадали.21 декабря глава Крыма сообщил, что ущерб от обрушившегося на Крым шторма предварительно оценивается в 40-42 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"Полмиллиона человек обратились за компенсациями после шторма в КрымуАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231201/na-chto-mogut-rasschityvat-postradavshie-vo-vremya-chs-krymchane---infografika-1133242462.html

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, крым, новости крыма, общество