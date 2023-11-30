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Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
Жители Крыма, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на Крым штормовой погоды, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T17:40
2023-11-30T17:45
радио "спутник в крыму"
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
новости крыма
крым
общество
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Жители Крыма, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на Крым штормовой погоды, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения, сообщил глава республики Сергей Аксенов в программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму". Глава республики уточнил, что решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам комиссионного обхода и оценки объема ущерба. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, а осмотр крупных объектов, соцобъектов и набережных курортных городов может занять больше времени. При этом Аксенов подчеркнул, что выплаты начнутся сразу после комиссионной оценки. "По домовладениям закончить планируем до понедельника, может, чуть больше времени займет расчет по берегоукрепительным сооружениям. Весь Крым пострадал, в приморских городах набережные, в некоторых случаях, посмывало, прямо с бетоном, - отметил глава республики. - Сейчас справедливо оцениваем размер ущерба. Приступим к восстановлению сразу, не так, как это было после наводнения. Со следующей недели из средств республиканского бюджета приступим к этой работе, а потом уже будем просить компенсацию из федерального. Но ждать не будем". Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, в преддверии зимы, ключевая задача – оперативно восстановить подачу энергоснабжения и водоснабжения, отремонтировать сорванные кровли, ликвидировать подтопления. Сейчас все специалисты задействованы в этой работе. Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым пережил два удара стихии – что происходит в городах и районахМасштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливня
https://crimea.ria.ru/20231130/summa-uscherba-ot-shtorma-v-krymu-dostigla-pochti-40-mlrd-rubley-1133222862.html
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сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, новости крыма, крым, общество, отключение электроэнергии в крыму
Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму

Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье

17:40 30.11.2023 (обновлено: 17:45 30.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Жители Крыма, чье имущество было повреждено в результате обрушившейся на Крым штормовой погоды, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения, сообщил глава республики Сергей Аксенов в программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".
"Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери предметов имущества первой необходимости, и 50 тысяч при частичной утрате имущества. Лица, у которых нарушены условия проживания, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники – жилых домов и жилых помещений в МКД. Это три материальные меры, которые задействованы в этом процессе", - рассказал Аксенов.
Глава республики уточнил, что решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам комиссионного обхода и оценки объема ущерба. Обход домовладений планируется завершить до конца этой недели, а осмотр крупных объектов, соцобъектов и набережных курортных городов может занять больше времени. При этом Аксенов подчеркнул, что выплаты начнутся сразу после комиссионной оценки.
"По домовладениям закончить планируем до понедельника, может, чуть больше времени займет расчет по берегоукрепительным сооружениям. Весь Крым пострадал, в приморских городах набережные, в некоторых случаях, посмывало, прямо с бетоном, - отметил глава республики. - Сейчас справедливо оцениваем размер ущерба. Приступим к восстановлению сразу, не так, как это было после наводнения. Со следующей недели из средств республиканского бюджета приступим к этой работе, а потом уже будем просить компенсацию из федерального. Но ждать не будем".
Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, в преддверии зимы, ключевая задача – оперативно восстановить подачу энергоснабжения и водоснабжения, отремонтировать сорванные кровли, ликвидировать подтопления. Сейчас все специалисты задействованы в этой работе.
Полное интервью с главой республики Сергеем Аксеновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17.00.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новых авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 17 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
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