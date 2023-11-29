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Ялта лишилась берегоукрепительных сооружений и подпорных стен из-за ливня - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Ялта лишилась берегоукрепительных сооружений и подпорных стен из-за ливня
Ялта лишилась берегоукрепительных сооружений и подпорных стен из-за ливня - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Ялта лишилась берегоукрепительных сооружений и подпорных стен из-за ливня
Справиться с затоплениями в школах и домах после ливня Ялте удалось, воду уже откачивают с улиц, но говорить о сроках устранения последствий очередной стихии... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T17:16
2023-11-29T17:21
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 – РИА Новости Крым. Справиться с затоплениями в школах и домах после ливня Ялте удалось, воду уже откачивают с улиц, но говорить о сроках устранения последствий очередной стихии рано: разрушения берегоукрепительных сооружений и подпорных стен слишком масштабны, ущерб серьезный. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Есть два серьезных момента, требующих решения, связаны с затоплением дорог из-за неправильного их уклона, предусмотренного в ходе последнего ремонта.Но самой серьезной проблемой, по словам Павленко, "остается масштабное, повсеместное по муниципальному образованию разрушение подпорных стен", так что говорить о том, когда завершатся работы по восстановлению инфраструктуры от стихии, пока слишком рано.К работам по ликвидации последствий ливня в городе привлечены около 300 сотрудников служб. Специалисты работают на всех объектах, требующих внимания в разных районах, отметила Павленко.За что можно сегодня порадоваться, так это за реки: "Несмотря на большое количество осадков – более 66 мм, это очень серьезный вызов был, – наши реки справились благодаря поддержанию их в хорошем состоянии, и подтоплений удалось избежать", – констатировала глава города.Утром 29 ноября стало известно, что Ялта, которой еще не удалось полностью оправиться после шторма, снова "поплыла" после очередного ливня. Сообщалось о подтоплениях в школах и детсаду, подъездах многоквартирных домов и дворах частных домохозяйств, а также о разрушениях подпорных стен и некоторых дорог. По словам Янины Павленко, к 11 часам утра в среду, 29 ноября, на город выпало более 60 мм осадков – это половина того, что принес с собой в Ялту разрушительный потоп в 2021 году.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231129/potop-vsled-za-uraganom-yalta-snova-perezhivaet-udar-stikhii-1133174000.html
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янина павленко
Ялта лишилась берегоукрепительных сооружений и подпорных стен из-за ливня

Главной проблемой Ялты после ливня остается масштабное разрушение подпорных стен – власти

17:16 29.11.2023 (обновлено: 17:21 29.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 – РИА Новости Крым. Справиться с затоплениями в школах и домах после ливня Ялте удалось, воду уже откачивают с улиц, но говорить о сроках устранения последствий очередной стихии рано: разрушения берегоукрепительных сооружений и подпорных стен слишком масштабны, ущерб серьезный. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Обстановка на сейчас – у нас осталось три локации, где мы еще занимаемся работами, связанными с откачиванием воды. Все это открытые пространства улиц. По детскому саду и школам были три проблемы у нас – они все решены", – рассказала Павленко.
Есть два серьезных момента, требующих решения, связаны с затоплением дорог из-за неправильного их уклона, предусмотренного в ходе последнего ремонта.
"Это район школы №12 и район Ореанды. Сейчас мы с подрядчиком обсуждаем, как это устранить в кратчайшие сроки, чтобы не допускать больше этих огромных луж", – отметила глава администрации.
Но самой серьезной проблемой, по словам Павленко, "остается масштабное, повсеместное по муниципальному образованию разрушение подпорных стен", так что говорить о том, когда завершатся работы по восстановлению инфраструктуры от стихии, пока слишком рано.
"Мы сейчас все актируем, потому что ущерб достаточно серьезный нанесен берегоукрепительным сооружениями и подпорным стенам, поэтому пока рано говорить", – сказала градоначальница.
К работам по ликвидации последствий ливня в городе привлечены около 300 сотрудников служб. Специалисты работают на всех объектах, требующих внимания в разных районах, отметила Павленко.
За что можно сегодня порадоваться, так это за реки: "Несмотря на большое количество осадков – более 66 мм, это очень серьезный вызов был, – наши реки справились благодаря поддержанию их в хорошем состоянии, и подтоплений удалось избежать", – констатировала глава города.
Утром 29 ноября стало известно, что Ялта, которой еще не удалось полностью оправиться после шторма, снова "поплыла" после очередного ливня. Сообщалось о подтоплениях в школах и детсаду, подъездах многоквартирных домов и дворах частных домохозяйств, а также о разрушениях подпорных стен и некоторых дорог. По словам Янины Павленко, к 11 часам утра в среду, 29 ноября, на город выпало более 60 мм осадков – это половина того, что принес с собой в Ялту разрушительный потоп в 2021 году.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
Ситуация в Ялте после ливней
12:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
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