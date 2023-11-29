https://crimea.ria.ru/20231129/yalta-opyat-plyvet-liven-podtopil-detsad-shkoly-i-podezdy-1133175144.html

Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды

Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды

Две школы, детский сад, дороги и подъезды жилых домов в Ялте подтоплены мощным ливнем, который обрушился на город в среду утром. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T13:15

2023-11-29T13:15

2023-11-29T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Две школы, детский сад, дороги и подъезды жилых домов в Ялте подтоплены мощным ливнем, который обрушился на город в среду утром. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Также зафиксированы множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта улица Виноградная – обрушилась стена и подмыло дорогу. В Массандре на Симферопольском шоссе произошел нанос грунта с виноградника. Кроме того, есть проблемы с кровлями домов и работой котельных.Ранее глава администрации Ялты сообщила, что по состоянию на 11.00 в городе выпало более 60 мм. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в среду над полуостровом проходит очередной фронтальный раздел, который вызвал усиление ветра в Крыму до 23-24 метров в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но значительных разрушений он не принес. По ее словам, очередной холодный фронт над Крымом пройдет в ночь с 3 на 4 декабря, но сильного шторма больше не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым во власти непогоды: когда отступит стихияАксенов пообещал оценить работу муниципальных властей в режиме ЧСВ Бахчисарайском районе Крыма полностью обесточены два села

https://crimea.ria.ru/20231129/dorogu-na-poselok-geroevskoe-v-krymu-snova-zatopilo-1133168696.html

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