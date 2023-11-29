Ялта опять "плывет": ливень подтопил детсад, школы и подъезды
В Ялте мощный ливень подтопил детсад, две школы и подъезды
13:15 29.11.2023 (обновлено: 13:19 29.11.2023)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия сильных ливней в Ялте. 29 ноября 2023
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Две школы, детский сад, дороги и подъезды жилых домов в Ялте подтоплены мощным ливнем, который обрушился на город в среду утром. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"С начала суток на линию ЕДДС поступило 160 обращений. Самые сложные ситуации сейчас в Васильевке - подтапливает 1-й этаж сада №23, в Ялте в школе № 10 - топит столовую, в школе №12 – цокольный этаж. В Кореизе на улице Родниковая, 18 поток воды направился во дворы. Есть информация о подтоплении подъездов", - написала она в своем Telegram-канале.
Также зафиксированы множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта улица Виноградная – обрушилась стена и подмыло дорогу. В Массандре на Симферопольском шоссе произошел нанос грунта с виноградника. Кроме того, есть проблемы с кровлями домов и работой котельных.
"В четырех домах возникли проблемы с кровлей. На улицах Жадановского, Грибоедова, Свердлова – протечки, на улице Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам. Остановлены котельные на Таврической, 13, Гоголя, 24 и на Винодела Егорова, 9. На первых двух повреждение газопровода, на третьей – затопило вентканалы. Службы города на местах - все заявки в работе", - добавила она.
Ранее глава администрации Ялты сообщила, что по состоянию на 11.00 в городе выпало более 60 мм. Это фактически половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в среду над полуостровом проходит очередной фронтальный раздел, который вызвал усиление ветра в Крыму до 23-24 метров в секунду, в Керчи – до 25 метров. Но значительных разрушений он не принес. По ее словам, очередной холодный фронт над Крымом пройдет в ночь с 3 на 4 декабря, но сильного шторма больше не будет.
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